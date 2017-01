Delincuentes realizaron "alunizaje" en un local comercial de Puerto Montt

Más de 3 millones en pérdidas registró un local comercial, luego que delincuentes ingresaron a robar especies en Puerto Montt.

El delito ocurrió en la sucursal de Emasol, ubicado en calle Egaña, luego que delincuentes con un jeep destruyeran el portón de acceso para llevarse una máquina.

El modo utilizado fue muy parecido a un alunizaje, ya que con la parte trasera del vehículo destruyeron el acceso, para huir hasta calle Pedro Aguirre Cerda, de la población Miramar. En ese lugar dejaron botado el vehículo.

Claudio Codjambassis, propietario, manifestó que por quinta vez roban en el local y nunca han detenido a los responsables del hecho.

El capitán del Labocar, Fredy Huenul, detalló que están realizando los peritajes en el local y el automóvil y de esta manera poder ubicar a los antisociales.

Aún no se determina si el vehículo que fue utilizado en el ilícito, había sido robado o no, ya que hasta el momento no había una denuncia al respecto.