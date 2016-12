Denuncian que niña perdió trasplante tras supuesta negligencia del hospital de Castro

Una denuncia realizó la madre de una menor de 9 años que sufre de fibrosis quística, luego de ver truncada la posibilidad de que su hija pudiera acceder a un trasplante hepático que esperaban desde el mes de febrero.

Según indicó Fiona Galland a La Radio, el pasado domingo en la noche recibieron la noticia respecto a una donante compatible para la niña. Sin embargo, aseguró que por no activarse los protocolos correspondientes en el hospital Augusto Riffart de Castro, ciudad de la cual es oriunda, no se pudo concretar el traslado aéreo al hospital Calvo Mackenna en Santiago, lugar donde se realizaría el trasplante, no concretándose por ende la operación.

Si bien apuntó a que el estado de salud de la pequeña hasta ahora es estable, temen que los procesos y plazos para obtener nueva opción a trasplante se alarguen más de la cuenta.

Tras la situación vivida, la mujer estampó un reclamo formal en el recinto de salud, mientras que además solicitó una audiencia para exigir explicaciones.

Luego de tomar conocimiento del caso, la diputada Karla Rubilar calificó de insólito y grave lo ocurrido, indicando que oficiará al Ministerio de Salud para establecer responsabilidades.

Por ahora La Radio está a la espera de una versión desde el hospital de Castro respecto a la denuncia.