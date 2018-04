Gobierno debe invertir más de $330 mil millones por falta de agua en La Araucanía

El Gobierno debe invertir más de 330 mil millones de pesos para reparar proyectos y solucionar la falta de agua potable para más de 78 mil personas en La Araucanía.

El problema se concentra en sectores rurales de la región donde se instalan proyectos de Agua Potable Rural, también conocidos como APR, para conectar a las familias que carecen del importante recurso.

El consejero regional del PPD y presidente de la Comisi√≥n de Agua Potable, Hilario Huirilef, dijo que m√°s de 78 mil personas a√ļn se abastecen por camiones aljibes que contrata el Gobierno en La Araucan√≠a.

El CORE asegur√≥ que para dar soluci√≥n a las familias, el Gobierno debe invertir 250 mil millones de pesos para construir nuevos APR en un plazo de 11 a√Īos.

Dificultad que se suma a los más de 80 mil millones de pesos que se requieren para reparar 68 proyectos de APR, de los más de 220 que funcionan en La Araucanía.

El consejero regional, Hilario Huirilef, dijo que la medida podr√≠a evitar que otras miles de personas se queden sin agua potable por la falta de mantenci√≥n, lo cual debe realizar el Ministerio de Obras P√ļblicas a trav√©s de la Direcci√≥n de Obras Hidra√ļlicas (DOH).

Hecho que el MOP pretende revertir aumentando la inversión, así lo dijo el seremi de la cartera en La Araucanía, Henry Leal, quien confirmó el incremento de recursos, aunque muy por debajo de los 80 mil millones que se necesitan.

Al igual que el obispo de Temuco, H√©ctor Vargas, el CORE agrega que la falta de inversi√≥n no es el √ļnico problema, ya que en La Araucan√≠a no existen derechos de agua disponibles para la extracci√≥n del recurso. Por tanto, no se pueden construir los APR sin una fuente de abastecimiento, que en la regi√≥n son propiedad de empresas hidroel√©ctricas y agr√≠colas.