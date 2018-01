Caso Luchsinger MacKay: audiencia por cautelares para machi Linconao será este lunes

Domingo 14 enero de 2018 | Publicado a las 19:42

Este lunes a las 09:00 horas se desarrollará la audiencia para debatir las medidas cautelares que pedirá la Fiscalía en contra de la machi Francisca Linconao, una de las once personas acusadas por el asesinato del matrimonio Luchsinger MacKay.

La audiencia fue agendada el pasado 8 de enero a petición de su defensa, pues en esa oportunidad, cuando se debatieron las medidas cautelares para los once acusados por el asesinato del matrimonio, la machi no asistió debido a que estaba regresando a Chile desde Bolivia y no había sido notificada.

El abogado Renato González, defensor público regional en La Araucanía, aseveró que su representada asistirá a la audiencia, tal como lo ha hecho durante toda la investigación.

En esta causa se registran siete órdenes de detención vigentes despachadas por el Tribunal Oral de Temuco, en la audiencia del pasado 8 de enero al advertir que los acusados no llegaron a la audiencia pese a estar notificados.

Otros tres acusados, incluido el delator compensado, José Peralino Huinca, que sí llegaron a la audiencia anterior quedaron sujetos a arresto domiciliario total y arraigo nacional, lo que también podría aplicarse a la machi.

