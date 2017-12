Agrupación reacciona a posible reconocimiento de exconscriptos como víctimas de la dictadura

Miércoles 27 diciembre de 2017 | Publicado a las 19:04

Hace algunos días se dio a conocer el primer Plan Nacional de Derechos Humanos, donde por primera vez están incluidos los exconscriptos de la Fuerza Aérea que realizaron el servicio militar obligatorio entre 1973 y 1990, los que podrían ser reconocidos como posibles víctimas de la dictadura.

Ante esto, el presidente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de La Araucanía, Carlos Oliva, dijo que esto es “peligroso”, ya que se desarrollará durante un gobierno de derecha.

Oliva agregó que el Estado aún no es capaz de reconocer a todas las víctimas de la dictadura, por lo que no debería empezar a abrir nuevas puertas a un grupo, que su juicio, no cuentan con los requisitos para ser reconocidos como tal.