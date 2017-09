Cifran en más del 80% adhesión a huelga de trabajadores del Magisterio de La Araucanía

Los trabajadores del Magisterio de La Araucanía cifran en más del 80% la adhesión a la huelga legal.

El reconocimiento a la experiencia laboral y el incentivo al perfeccionamiento docente son algunas de las peticiones que realizan los asociados del sindicato San Francisco de Asís, que este lunes iniciaron esta medida de presión con carácter indefinido.

El presidente de dicho sindicato, Víctor Cid, aseguró que más de 60 establecimientos están funcionando de manera irregular.

La coordinadora del sindicato en la escuela Padre Venancio de Padre Las Casas, Patricia Seguel, dijo que es necesario mejorar sus condiciones laborales.

La presidenta de la Fundación Magisterio de La Araucanía, Guillermina Torres, dijo que no cuentan con los recursos suficientes para acceder a las peticiones de sus trabajadores, y respecto a las capacitaciones de los docentes aseguró que estos ya no incurren en gastos para tal efecto.

Torres dijo que con esta movilización todos se ven afectados, los estudiantes no reciben sus contenidos, los profesores deberán recuperar clases, no recibirán el bono de fiestas patrias y tampoco el pago de sus sueldos por los días no trabajado. La fundación también se ve perjudicada porque dejará de percibir la subvención escolar.

El Magisterio de La Araucanía cuenta con 106 colegios, más 4 jardines infantiles distribuidos en las regiones de La Araucanía y Los Ríos y sólo 1 en Concepción. Cuenta con 2.900 trabajadores y poco más de 700 están movilizados.