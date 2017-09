Seremi de Salud confirma dos nuevos casos de virus Hanta en La Araucanía

La Seremi de Salud de La Araucanía informó de dos nuevos casos de contagio con virus Hanta, los que fueron confirmados por el Laboratorio de Virología Molecular de la Universidad Austral de Valdivia. Ambos corresponden a residentes de sectores rurales de la comuna de Collipulli. Así, y durante 2017, la cifra total de contagiados asciende a 12.

El primer caso fue confirmado el 31 de Agosto y el afectado es un hombre de 72 años, del sector de Niblinto. Éste fue derivado desde el Hospital de Lonquimay al de Victoria, desde donde lo enviaron al Hospital Las Higueras de Talcahuano ese mismo día debido a una alta deshidratación y dolor generalizado.

El segundo caso se confirmó la noche del viernes y el afectado es un hombre de 69 años, con domicilio en el sector de Los Guindos, quien fue trasladado desde el Hospital de Collipulli hasta el Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción.

Pese a que durante junio y julio no se presentaron contagiados por el virus, la autoridad sanitaria sí recordó que durante este año ya han muerto dos personas contagiadas con Hanta.

“El Síndrome Pulmonar por Hantavirus es una enfermedad infecciosa aguda, habitualmente grave, que puede ser mortal, presente en Chile desde la década de los 90”, detalló el organismo a través de un comunicado.

“Se adquiere por contacto con fluidos de ratones silvestres de ‘cola larga’ (Oligorizomys longicaudatus) portadores del virus, principalmente a través de las fecas y orina que dejan en los matorrales o en espacios cerrados como cabañas y bodegas. Los aerosoles de esta orina son inhalados por las personas produciéndose el contagio”, precisó el escrito.

De esta forma, la Seremi entregó recomendaciones a seguir a modo de prevenir el contagio:

· Mantener alimentos y agua protegidos de los ratones

· Guardar los alimentos en recipientes cerrados sin dejar restos de comida sobre mesas, muebles, piso, etc.

· Caminar en el campo sólo por senderos habilitados

· No ingresar a lugares que han estado cerrados por mucho tiempo sin ventilar estos recintos. Ventilar por 30 minutos las bodegas y leñeras de la casa antes de ingresar.

· Realizar una adecuada limpieza utilizando guantes y mascarillas, además de limpieza con cloro, en lugares cerrados por largos períodos

· Mantener siempre medidas generales de higiene en cocina y utensilios.

· Guardar la basura en recipientes con tapa. Si no hay recolección de basura, entiérrela a 50 cm. de profundidad y a 50 metros de la vivienda.

· Mantener protegidas y tapadas las fuentes de abastecimiento de agua.

· Mantener letrinas o fosas sépticas en buenas condiciones de higiene.

· No eliminar a los depredadores naturales de ratones, como lechuzas, zorros y culebras.