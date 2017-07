Dos adolescentes acusados de asalto a camión en Temuco son declarados inocentes

Dos adolescentes, que estaban imputados por el robo con violencia a un camión distribuidor de bebidas en Padre las Casas, en el año 2016, fueron declarados inocentes por la justicia.

Los hechos que generaron la detención de los dos adolescentes y un adulto se registraron el 14 de septiembre de 2016 en las afueras de un local comercial de calle San Peterbursgo en Padre las Casas, cuando tres personas con sus rostros cubiertos premunidos de un arma de fuego, intimidaron al conductor de un camión distribuidor de bebidas, robándole el dinero que portaba.

Carabineros que desarrolló las diligencias policiales, detuvo en el sector de Villa Alegre con calle Barroso, a un adulto y dos adolescentes, imputándoles la autoría del atraco, siendo presentados al juzgado donde quedaron en libertad pero sujetos a otras medidas cautelares.

El abogado defensor penal juvenil, Luis Acuña, de la Defensoría Penal Pública, amparado en las imágenes de una cámara de seguridad, además de diversos certificados con registros de asistencia a un establecimiento educacional de los menores, logró finalmente que el juzgado reconociera la inocencia de ambos y los sobreseyera de los cargos de la Fiscalía.

El organismo intentó que se aplicara la medida de no perseverar respecto de los dos adolescentes, lo que no fue autorizado por el juzgado, que finalmente aplicó el sobreseimiento definitivo a ambos menores, reconociendo su inocencia y en el caso del adulto autorizó la decisión de no perseverar en la causa.