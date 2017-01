Piden que Contraloría indague a municipio de Cunco por supuestos aportes de hidroeléctrica

La Coordinadora Ciudadana en Defensa por la Cuenca del Río Allipén en Cunco solicitó que la Contraloría de La Araucanía investigue a la municipalidad de esa comuna ya que “estaría recibiendo aportes” de una empresa hidroeléctrica para desarrollar proyectos ciudadanos.

La compañía Caren S.A estaría analizando instalar proyectos energéticos en Cunco, los cuales son rechazados por los ciudadanos porque “se dañarían los suelos” y porque “tienen potencial para desarrollar la agricultura regional”.

Por esto, el movimiento entregó una carta al ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, para solicitar que La Araucanía se transforme por Decreto Supremo en potencia alimentaria.

Sin embargo, esta no fue la petición más importante. El abogado que asesora a la asociación, Rodrigo Poblete, dijo que además pidió que la Contraloría regional investigue a la municipalidad de Cunco porque “la entidad estaría recibiendo aportes de la hidroeléctrica Caren para desarrollar proyectos ciudadanos”.

El alcalde de la comuna, Alfonso Coke, negó la situación y dijo que no encontrarán nada: “La hidroeléctrica entrega recursos de manera privada y particular, no pasan por el municipio”.

La Coordinadora mantiene que la región cuenta con todas las condiciones para transformarse en una potencia alimentaria, recordando que durante el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet habían anunciado esta distinción.