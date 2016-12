Obispo de Temuco tras último ataque a iglesia en Ercilla: "Es una tremenda impotencia"

Tras reunirse con la presidenta Michelle Bachelet durante su visita a La Araucanía, el obispo de Temuco, Héctor Vargas, se refirió a los últimos ataques incendiarios que han afectado a capillas católicas en la provincia de Malleco, abordando además escuetamente la huelga de hambre que inició la machi Francisca Linconao.

Luego que durante este sábado una capilla y una escuela resultaran incendiadas en una zona rural de la comuna de Ercilla, la máxima autoridad de la Iglesia Católica en La Araucanía indicó que este tipo de hechos son un tema extremadamente doloroso.

“Es una tremenda impotencia, no nos queda más que condenar este hecho”, aseguró.

En esa misma línea sostuvo que los problemas en la región se deben resolver a través del diálogo o llegando a acuerdo, apuntando además a que este tipo de conflictos no se resuelven a través de imposiciones.

Si bien no se quiso referir a las agrupaciones que concretan este tipo de ataques, el obispo explicó que no es fácil reconstruir las iglesias quemadas debido a que pertenecen a zonas muy humildes, por lo que no existirían muchos recursos.

Huelga de machi Francisca Linconao

Respecto a la huelga de hambre que lleva adelante la machi Francisca Linconao, quien deberá regresar a la cárcel de mujeres de Temuco tras una decisión del tribunal, Vargas dijo que espera que la imputada en el caso Luchsinger Mackay pueda “buscar otros medios para expresar sus sentimientos”.

“Ojalá que pueda encontrar otras formas de hacer ver su malestar y sus sentimientos más profundos de todo lo que está viviendo”, indicó, apelando a la protección a la vida.