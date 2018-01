Seis donaciones de órganos se registraron en la región de Coquimbo durante 2017

Durante 2017, 6 donaciones de órganos se registraron en la región de Coquimbo, según datos de la Unidad de Procuramiento de Órganos y Tejidos del Hospital San Pablo de Coquimbo, único recinto habilitado para realizar este tipo de procedimientos en la zona.

La cifra corresponde a un aumento en comparación a 2016, año en que se realizaron sólo 2 de estas intervenciones en la región e igualando la cifra de 2015.

Hasta septiembre de 2017, en la cuarta región se registraron 13 muertes encefálicas, decesos que permiten donar órganos, de los cuales 6 terminaron en procuramiento, 3 se negaron en vida a ser donantes, 2 fueron contraindicados para ser donantes y las familias de los otros dos restantes se negaron a donarlos.

Pese al último punto, el porcentaje de negativas familiares en la región llegó al 15%, siendo más bajo en comparación al promedio nacional, que se elevó al 35%.

Las condiciones climáticas también habrían podido haber incidido en la realización de estas operaciones, dado que -según una enfermera de la unidad en cuestión- las condiciones climáticas afectan los aterrizajes de los aviones que traen a los equipos médicos desde Santiago para concretar el procuramiento.

En tanto, las regiones que tienen más donaciones exitosas son las de Valparaíso y la Metropolitana, lo que se condice con la alta población que concentran ambas, además del mejor acceso a equipos profesionales calificados en la materia.

Requerimientos para que pacientes con muerte encefálica puedan ser donantes de órganos

Es importante señalar que para que se decrete que un o una paciente tiene muerte encefálica, debe existir un daño neurológico irreversible que esté fuera del alcance neuroquirúrgico, es decir, que ni siquiera con una operación pueda mejorar.

Decretándose esta condición, se debe verificar que a el o la paciente no se le hayan suministrado drogas, sedante o paralizantes del sistema nervioso central, que presente buena presión y buena temperatura.

Si tras realizarse los procedimientos de rigor, estipulados en la Ley de Trasplantes y Donación de Órganos, n°19.451, se confirma que el o la paciente está con muerte encefálica, éste debe tener menos de 75 años, no padecer ningún tipo de cáncer, a menos que haya sido dado de alta hace más de 20 años, ni neoplasia con capacidad de metastizar.

Además de no presentar sepsis no controlada, es decir, infecciones en la que no se sepa qué germen está causándola.

Por último, la serología del o la paciente debe ser óptima: VIH, Hepatitis B y C, negativa.