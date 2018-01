Salvavidas de La Serena han realizado 32 rescates en lo que va del verano

Viernes 05 enero de 2018 | Publicado a las 11:21

Desde el 17 de noviembre de 2017 a la fecha, los 56 salvavidas que resguardan el borde costero de La Serena han realizado 32 rescates.

Su trabajo ha sido requerido, mayoritariamente, por la imprudencia de los bañistas al nadar en playas no aptas, no respetar las banderas rojas -que indican malas condiciones para la actividad-, o no esperar lo suficiente luego de haber ingerido alimentos, señaló el coordinador municipal de salvavidas de La Serena, Yergo Rivera.

En su opinión, Rivera sostuvo que la mejor medida contra una emergencia de este tipo es el autocuidado, sumado a la responsabilidad de menores por parte de adultos.

“El principal consejo que les puedo dar es verificar si la playa cuenta con medios de emergencia, acercarse a los salvavidas y preguntar cuál es el estado de la playa”, dijo.

“Si la gente está yendo a lugares inhóspitos, donde no existe rescate, obviamente el riesgo es mucho mayor. Además, están los consejos que entrega la Armada de Chile, como no ingerir alcohol mientras están en el agua, esperar un periodo prudente (1 hora y media) después de ingerir alimentos y no aprender a nadar en mar”, añadió.

Dependiendo de la afluencia de público, los salvavidas trabajan todos los días hasta las 19:00 horas, repartidos en 10 torres.