Urgente mejora requiere hogar de niños y jóvenes con discapacidades cognitivas en Coquimbo

El alcalde de Coquimbo, Marcelo Pereira, junto a un equipo municipal, visitó la residencia André Jarlan, en la que viven 19 niños y jóvenes de entre 7 y 20 años con diversas discapacidades cognitivas. El objetivo es conocer la realidad y necesidades del recinto.

Lo anterior, luego del convenio firmado con el Sename para asumir la administración del Hogar y descartar la posibilidad de cierre del recinto.

La residencia presentó principalmente problemas de humedad y una infraestructura no adecuada para las necesidades de estos pequeños. Así lo explicó la directora del hogar, Evelyn Sandivari, quien señaló que se necesitan juegos infantiles, accesos e incluso ventanas especiales para estos pequeños. Por ello destaca el apoyo que ahora tendrán del municipio y que generó un alivio a los niños, sus familias y los trabajadores del lugar.

“Para nosotros y para los niños va a ser realmente un cambio de vida increíble, en el sentido que vamos a contar con un equipo de salud integral y comprometido, además de mejorar la infraestructura que evidentemente no es la más adecuada, pero que con los recursos que Sename va a inyectar estamos ciertos de que en unos meses más vamos a poder estar en una situación diferente”, agregó la directora.

Por parte del Sename, su directora Verónica Zarate explicó que existen diversos proyectos y recursos que se van a inyectar como por ejemplo, la remodelación completa del recinto, proyecto que se presentará a FNDR con una inversión superior a los 2.700 millones de pesos.

“Como servicio tenemos disponible recursos para proyectos de mejora que vamos coordinar con el municipio y su equipo profesional, para que las mejoras sean adecuadas a la situación de los niños y niñas, tenemos también un proyecto que se está licitando para mejorar el área administrativa y otros recursos que vamos a poner a disposición de acuerdo a los requerimientos que tenga el Municipio”, señala Zárate.

Esta nueva administración a cargo del municipio de Coquimbo contará con el apoyo del colegio médico. Hace dos semanas la Oficina de la Discapacidad de la Municipalidad de Coquimbo inició los trabajos para el traspaso desde el servicio Paz y Justicia, actual administrador al municipio.

El alcalde Marcelo Pereira señala que la decisión de administrar el hogar fue una muestra de su decisión de su gestión inclusiva. “La posibilidad del cierre significaba redistribuir a los niños y niñas a nivel nacional es algo que como Alcalde no iba a permitir. Junto al Sename y al Colegio Médico, no me cabe ninguna duda que vamos a generar todas las instancias y las mejoras que estos niños necesitan”, concluyó.