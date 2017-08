Entidades públicas y privadas estudian mayor inversión destinada a patrimonio de La Serena

En el marco de las celebraciones de los 473 años que cumple La Serena este 26 de agosto, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el municipio serenense, la Seremi de Obras Públicas, el Museo Histórico Presidente Gabriel González Videla y el Consejo de la Cultura y las Artes unieron esfuerzos para revitalizar la importancia de esta política de Estado que significó uno de los primeros esfuerzos en generar acciones de descentralización en el país.

Para ello trabajaron cerca de un año en la proyección y evaluación de las acciones a realizar, lo anterior con el fin de agregar valor a el sello patrimonial que tiene la ciudad y que la hace única en el mundo, según consigna el diario El Día.

Por lo anterior, este lunes se dio vida al simposio “A 65 años del Plan Serena: Conmemoración de una propuesta revolucionaria y descentralizadora”, efectuado en uno de los salones de la que fue la casa del presidente González Videla y que hoy es un museo.

Establecer línea de debate y análisis

Al encuentro asistió un total de 80 personas con el objetivo de establecer líneas de debate y análisis en cinco aspectos clave: el impacto económico y arquitectónico, el rol del Estado, el papel del hombre, la visión de los ítalo-trentinos y la mirada del gremio constructor.

Entre las principales conclusiones de la jornada -que se extendió por cinco horas- está la necesidad de no olvidar el patrimonio vivo que representan las obras de aquella época (1948 y 1952).

En tanto, el alcalde de La Serena, Roberto Jacob, coincidió con el pensamiento del gremio y enfatizó en el interés por darle nuevos aires al centro, de manera de recuperarlo con inversión en infraestructura pública y asignación de nuevas alternativas residenciales, servicios y recreacionales a sus habitantes.

Más inversión

Eduardo Soto, presidente de la Comisión de Urbanismo de CChC La Serena, fue claro al momento de establecer una hoja de ruta para los próximos años.

“Esperamos que el desarrollo de las distintas partes de La Serena se haga de acuerdo a una planificación territorial, ya que no podemos asegurar la participación de privados si no tenemos las reglas claras”, expresó Soto y aludió a la caducidad en la que se encuentra el Plan Regulador Comunal, el que no recibe una actualización desde 2004.

Ante ello, el director regional de Arquitectura -que depende del Ministerio de Obras Públicas- Patricio Rubio, replicó esa visión y llamó a contar con una participación más activa de los privados.

“Queremos que el privado invierta y para eso están dadas las condiciones. Hay que conservar el patrimonio y para ello la parte privada es clave. Por ello los llamamos a ser más protagonistas, tal como lo ha sido el Estado a través del financiamiento de distintos proyectos”, precisó.

Resguardar la memoria

María Teresa Fierro, arquitecto y cuya tesis doctoral la hizo sobre el Plan Serena, fue clara al momento de recordar los 65 años de la entrega de obras de esta iniciativa urbana.

“Es nuestro deber ciudadano construir memoria, pues durante 50 años parte de esa historia se perdió. El Plan Serena fue una mirada de regionalización esencial y sentó las bases para crear una raigambre local. Por eso el llamado es a construir y rescatar la memoria”, manifestó.

Caterina Pezzani, quien expuso ante varios invitados de la colonia italiana, entre ellas el vicecónsul de ese país en Chile, Franco Dalbosco, tuvo sólo palabras de agradecimiento para el expresidente serenense.