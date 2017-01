Alertan a turistas en Coquimbo ante ofertas ilícitas de cambio de dinero este verano

El jefe de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI de La Serena, el subprefecto Cristian Alarcón, hizo un llamamiento a los visitantes que lleguen la región de Coquimbo esta temporada estival “para que sean más cuidadosos”.

El agente alerta sobre los riesgos de cambiar dinero a prestamistas ilegales que operan fuera de los centros dedicados a esto de manera legal y oficial: “La llegada de turistas, normalmente, trae de la mano acciones delictivas”.

“Es importante que los turistas tengan claro que sólo deben acudir a casas de cambio formales y no a prestamistas. No hemos tenido conocimiento de que esto haya pasado en la región porque no existen denuncias, pero evidentemente que hay un riesgo”, manifestó Alarcón.

El policía también hizo énfasis en la gran cantidad de billetes falsos que están circulando en la región de Coquimbo. Estos son empleados para que estos supuestos prestamistas realicen sus estafas.

La historia de una pareja procedente de Mendoza que fueron estafados el pasado 2 de enero cerca de una casa de cambio ubicada en el Caracol Colonial, llamó la atención de la PDI.

Como la fila era grande, un sujeto se ofreció a cambiarles pesos argentinos de manera informal. Tras dudar un momento, los viajeros aceptaron pero cuando fueron a retirar del sobre los 100.000 pesos chilenos que habían acordado, en medio de algunos billetes había hojas de papel sin ningún valor.

A pesar de que esta pareja no hizo la denuncia, por considerar que “no era demasiado dinero”, alertaron de la situación al PDI para que no le pase a otros turistas.