Cambio de guaguas remece a Coyhaique: fue hace 24 años y pruebas de ADN hoy lo confirman

El Tribunal de Coyhaique está investigando un caso de bebés cambiados que quedó al descubierto 24 años después de ocurrido y que, hasta ahora, fue confirmado por dos pruebas de ADN.

Patricia Bahamondes dio a luz a un niño en el Hospital de la comuna en 1993, lugar donde se registró la irregularidad. “Cuando desperté y miré había una niñita al lado mío, entonces yo me puse a reclamar que esa guagua no era mía. Empecé a pedir a mi hijo porque era hombre”, recordó.

Según informó el noticiario de TVN, en ese momento la mujer entró en estado de schock, por lo que tuvo que ser tranquilizada con sedantes.

Cuando despertó, ya tenía a un varón con ella, pero permaneció con las dudas. “Para consolarme me dijeron que el único niño que había nacido era mi hijo, entonces me conformé, después me quedé con mi hijo”, afirmó.

Sin embargo, durante estos 24 años siguió con las dudas, las que se comprobaron cuando inició el proceso judicial y, además, con las pruebas de dos distintos laboratorios que aseguraron que el joven que crió no es su hijo biológico.

“Hoy estamos viviendo un calvario, porque vivir algo así es terrible”, dijo la madre. En tanto, Felipe Redlich, el hijo, añadió que “estamos tratando de entender qué sucedió, qué pasó ese día”.

“Es nuestro hijo, lo amamos, lo queremos con todo el corazón porque lo criamos, pero no es el hijo que tuve”, lamentó Patricia.

De acuerdo a los antecedentes reunidos por la familia, ese día nacieron once bebés en el recinto asistencial, de los cuales cinco fueron hombres. Basándose en las pruebas de ADN, dos han permanecido 24 años con familias equivocadas.

Hoy, tanto Patricia como Felipe están recibiendo ayuda sicológica para asimilar la noticia, mientras esperan el resultado de una tercer examen de ADN y que el tribunal de Familia ordene que se practiquen el mismo estudio a todos los que nacieron el 7 de enero de 1993, en el hospital de Coyhaique.