Austral Patagonia indemnizó en 200 mil pesos a pasajeros afectados por siniestro Malena IV

El pasado domingo 6 de agosto, la lancha “Malena IV” de la empresa Austral Patagonia, registró un incendio a casi media hora de haber zarpado desde el muelle en Islas Huichas, en la zona litoral de la Provincia de Aysén. El fuego se originó por fallas técnicas en el motor, en momentos en que navegaba con 28 pasajeros y 3 tripulantes a bordo, quienes fueron auxiliados por la patrullera de la capitanía de Puerto.

Austral Patagonia ofreció la suma de 200 mil pesos para los pasajeros. Pero de los 31 afectados, sólo 15 personas decidieron estampar sus firmas y recibir el dinero en efectivo que la empresa estaba entregando.

Los demás tomaron la decisión de esperar la demanda colectiva presentada por parte de la Municipalidad de Aysén.

“Yo fui la única que no firmó el papel (…) Si vuelve a pasar lo mismo ya las empresas saben que con poco dinero la gente se va a quedar tranquila y lo va a recibir. Ese es el problema, si se deja pasar así como así, todas las empresas sabrán que hay personas que recibirán cualquier cantidad. Nosotros perdimos todo, los bolsos, mi teléfono, las cosas de mi hija”, manifestó Thiare Haro, quien iba con su tía e hija en la embarcación el día del suceso.

Para finalizar, la joven madre nos detalló que “mi hija quedó por un momento inconsciente mientras la lancha se quemaba. Gracias a Dios iba con mi tía la cual reaccionó, pero ahora se encuentra en Castro tomando pastillas para dormir. No saben lo angustiante que es estar en una situación como esta. Voy a esperar hasta que se acabe la demanda, y como yo están otras personas. Tenemos un grupo de whatsApp y ya dijimos que no vamos a firmar. Además que en el papel dice que si firmas y recibes el dinero no puedes demandar a la empresa”, acusó la joven madre.