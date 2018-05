Padres de niña que estudia en casa aseguran que los acusan de vulnerar sus derechos

Los padres de una menor de 8 a√Īos, residentes de Arica, enfrentan un proceso judicial que a su juicio se origin√≥ por la poca informaci√≥n que existe acerca de la modalidad educativa conocida como homeschooling, en la cual los ni√Īos no van al colegio, pero s√≠ son educados en casa.

Desde hace a√Īos que esta opci√≥n ha ido ganando una cantidad importante de seguidores a nivel nacional, tanto que el Ministerio de Educaci√≥n (Mineduc) tuvo que adaptar sus normas e implementar un marco regulatorio para esta pr√°ctica.

La historia, seg√ļn cont√≥ a BioBioChile el padre de la ni√Īa afectada, Mauricio Cabezas, comenz√≥ cuando dos carabineros de la Tercera Comisar√≠a de Arica llegaron hasta su casa, hicieron ingreso sin su autorizaci√≥n al inmueble e interrogaron a su hija acerca de las cosas que √©sta sab√≠a o no.

De acuerdo a Cabezas, alguien los habr√≠a acusado ante la polic√≠a uniformada ya que no ve√≠an ir al colegio a la peque√Īa. “No sabemos quien pudo haber sido y la verdad no me importa saberlo”, se√Īal√≥ el hombre.

Tras el interrogatorio, Cabezas acusó que uno de los efectivo generó un informe en el cual dictaminó que la menor no sabía expresarse bien y que tampoco tenía amigos, entre otras apreciaciones.

Cabezas confirmó que ellos educan a su hija sin ayuda de profesores, pero que sí cuentan con la guía de una asesora y coordinadora académica. Además, precisó que la menor participa, desde 2014, en una academia de Aikido con un sensei japonés, por lo que sí tiene contacto con pares.

Tras la visita de Carabineros les llegó una citación a un Juzgado de Familia, instancia a la que fueron pensando que todo se iba a solucionar a la hora de explicar su situación junto a las pruebas que llevaban para acreditar lo que dirían.

Pero lo anterior no result√≥ como pensaban ya que, acus√≥ el hombre, “el magistrado no ten√≠a idea qu√© era el homeschooling“.

En la audiencia, el juez incluso les preguntó si aquellos estudios servían para llegar a la universidad.

En el mismo Tribunal, el juez determinó que los intereses de Cabezas se contraponían a los de su hija, por lo que decidió oficiar al Servicio Nacional de Menores (Sename) para que se manifestaran acerca del caso.

A Cabezas le preocupó que esta entidad se viera involucrada en el proceso y no sabe de qué forma lo hará, puesto que éste tiene protocolos para apoyar a menores cuyos derechos están siendo vulnerados, lo que no aplica para su hija.

“En su ignorancia el magistrado simplemente no entendi√≥ y decret√≥ que se oficiar√° a Sename para que esta entidad, tan cuestionada y poco prolija, se hiciera parte del juicio evaluando la situaci√≥n. En ning√ļn momento el juez revis√≥ los antecedentes que envi√© y se hab√≠an aprobado previamente para ser presentados en la audiencia”, se√Īal√≥ Cabezas.

Acciones

Cabezas junto a su esposa aseguraron que educan a su hija en casa para que reciba conocimientos y desarrolle habilidades “de manera personalizada, m√°s segura y responsable” y que ese es su √ļnico fin.

Por lo anterior, concertó un encuentro con el jefe provincial de Educación, Maycole Salamanca, para presentarle su inquietud.

Sin embargo, Cabezas asegur√≥ que la autoridad no ten√≠a idea de qu√© le hablaba. “Pensaba que por el cargo iba a estar informado, pero no sabe”.

Salamanca habr√≠a ido m√°s all√° al informarle que “el homeschool en Chile es ilegal”, que las examinaciones que el Mineduc autoriza y administra son s√≥lo para “deportistas de alto rendimiento y personas enfermas” y que el Oficio 157 de 2018, escrito que ampli√≥ tal beneficio a menores de edad, debe ser analizado para ver si lo aplican o no.

Desde el Mineduc confirmaron a BioBioChile que esta alternativa no es ilegal y que los padres que decidan optar por ella pueden acercarse a cualquier oficina de Ayuda Mineduc, con cédula de identidad o certificado de nacimiento, para que sus hijos queden autorizados a rendir las evaluaciones que validarán sus estudios en casa.

“El ministerio da lugar, fechas e incluso entrega los libros. El ministerio entrega todo lo necesario”, nos dijeron.

“Si alguien tiene dudas puede visitar la p√°gina de Ayuda Mineduc y en el apartado de Validaci√≥n de Estudios encontrar√° mayor informaci√≥n” a√Īadieron desde la cartera de Gobierno.

Para esta semana, Cabezas tiene agendadas dos reuniones. En la primera se reunir√° con el seremi de Justicia de Arica para “preguntarle qu√© va a pasar” ahora y si “existen protocolos que puedan ayudarlos en su situaci√≥n”.

La segunda qued√≥ programada para este viernes y se reunir√° con el director del Sename regional. “Esperamos que el Sename informe a la luz del Derecho”, admiti√≥ Cabezas.

“Nuestra familia est√° muy afectada, pero sobre todo nuestra hija. Pregunta qu√© hizo mal y dice que no es tonta”, asegur√≥ Cabezas.

Por el momento, como familia confirmaron que presentaron una queja formal ante Carabineros y que interpusieron un recurso de protección a su favor.

“M√°s de quince mil familias no pasan por esto y nosotros s√≠. Pedimos igualdad ante la Ley”, espet√≥ Cabezas.

BioBioChile contactó a la Tercera Comisaría de Carabineros de Arica para pedirles su versión de los hechos y confirmar si sabían de la queja y del recurso de protección.

No obstante, negaron referirse al tema por teléfono y detallaron que, de querer saber detalles, tendríamos que ir de forma personal hasta la capital regional en busca de respuestas. Pese a ello, y como el procedimiento involucró a la menor, tampoco podrían darnos información, sólo a familiares cercanos.

Homeschooling en Chile

Esta práctica si bien tiene muchos seguidores en Chile y el mundo, también posee una serie de detractores.

Principalmente, las cr√≠ticas apuntan a que este m√©todo merma la oportunidad que los ni√Īos se acostumbren a formar parte de grupos de personas de su misma edad y con necesidades similares, debido a que el colegio es el primer agente socializador masivo en la vida de los menores.

Seg√ļn Ser Padres, sin embargo, los beneficios son mayores que los “contra”, entre los que consideran una mayor calma para poder cubrir contenidos, el lazo familiar m√°s estrecho que se propicia y el que no haya “competencia ni presi√≥n por tener la mejor mochila o los mejores √ļtiles escolares”, entre otros.