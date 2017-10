Servicio de Salud Antofagasta debe pagar casi 4 mil millones a empresa tras fallo judicial

La Corte de Apelaciones de Antofagasta determinó que el Servicio de Salud de la región debe pagarle casi 4 mil millones de pesos a la empresa Comsa Pilasi, la que estaba a cargo de la construcción del nuevo Hospital Carlos Cisternas de Calama.

El fallo dictaminó que el Servicio debe desembolsar el dinero debido ya que el organismo dio en 2013, y de forma unilateral, término “anticipado de contrato”, además a modo de “indemnización de perjuicios”, consignó El Mercurio de Calama.

La finalización del contrato se dio luego que Comsa se declarara en quiebra, sumado a las acusaciones por parte del Servicio de faltas graves e incumplimiento de deberes por parte de la empresa.

Por su parte, Comsa señaló que aquellos incumplimientos se debieron sólo por el no pago por parte del Servicio de las labores que, hasta ese momento, habían visto su concreción.

“Pues si se ha incurrido en atrasos en sus obligaciones, ello se debe al incumplimiento del Servicio de Salud en el pago de los trabajos realizados”, enfatizó Comsa en su escrito judicial.

En primera instancia, el Servicio terminó victorioso cuando la causa salió del Tercer Juzgado Civil de Antofagasta, sin embargo la Corte de Apelaciones dictaminó lo contrario.

“El Servicio de Salud no ha cumplido con su labor de de pagar en forma total, completa y oportuna las obras ejecutadas por el demandante en la construcción del Hospital Carlos Cisternas de Calama, situación en la que, de acuerdo a los establecido en el artículo 1552del Código Civil, no puede, a su parte alegar incumplimientos a las obligaciones que impone a la demandante el contrato celebrado por las partes, máxime si se considera que puso término anticipado al mismo basado en situaciones fácticas que no resultaban procedentes”, precisó el fallo del máximo Tribunal regional.