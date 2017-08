El "dentista del pueblo" que busca ingresar a la política

“El profesional de la salud se las arregla para atender gratis a cientos de taltalinos que lo necesitan. Él está pagando una manda con la comuna que lo acogió cuando sufrió un accidente automovilístico en la cuesta de Paposo, de la que salvó milagrosamente gracias a la ayuda de lugareños”, así describía el propio Municipio de Tal Tal la labor solidaria de Sergio Pizarro el año 2015.

Desde 2013 que el dentista antofagastino acude todos los fines de mes a la comuna para atender a decenas de personas, a las que soluciona sus problemas de salud dental sin recibir nada a cambio y pagando, incluso, todos los materiales que los pacientes necesiten.

Hace dos años, según contamos en BioBioChile, Pizarro atendía a más de 40 personas al mes, y llevaba más de 1.000 consultas.

Política

El odontólogo anunció que desea ingresar a la política como candidato independiente a diputado por la región de Antofagasta.

“Cuando uno quiere generar cambios, debe partir por sus pares, las personas. Es algo que me inculcó desde pequeño mi mamá. Ella siempre me dijo que se debe partir desde la base con el compromiso social. En su esencia, la política tiene que ver con el bien hacia la gente, no con el aprovechamiento”, declaró Pizarro al medio local Soy Antofagasta.

Además, el dentista aseguró que los partidos políticos tradicionales perdieron la brújula, dirigiendo la política “desde el Olimpo hacia la plebe” y exacerbando las desigualdades.