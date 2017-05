Finalizó con positivo balance la 7° versión de la Feria Internacional del Libro Zicosur

Con un marco de público que superó lo registrado en años anteriores, este domingo concluyó la VII Feria Internacional del Libro Zicosur Filzic 2017.

La Feria, que este año tuvo como país invitado a Colombia, durante 12 días brindó a la ciudad y la región un completo panorama de actividades, que incluyeron encuentros con escritores, junto con espectáculos musicales de alto nivel, folclor, danza, un espacio dedicado a emprendedores locales, cine y artesanía nacional.

Encuentro literario que este 2017 tuvo el privilegio de congregar a autores y artistas ampliamente reconocidos como Jorge Baradit, Josefa Wallace, Carlos Basso Prieto, Ramón Díaz Eterovic, Patricia Cerda, Marcela del Sol, Cristian Warnken, Hernán Rivera Letelier, el Premio Nacional de Literatura, Manuel Silva Acevedo, Pablo Simonetti, Carlos Hunneus, David Montoya, Gonzalo Frías, Patricio Manns, y la poetisa Reina María Rodríguez, entre otros.

Otros de los hitos que tuvo la feria, fue el haber desarrollado, paralelamente, una extensión de sus actividades en la comuna de María Elena, en el marco de su aniversario número 90.

Jornadas que permitieron poner en valor el patrimonio cultural de una comunidad que es heredera por excelencia de la epopeya del salitre, y cuyas historias en la actualidad han inspirado a escritores de talla internacional como Hernán Rivera Letelier.

Para Patricio Rojas, Secretario Ejecutivo de Filzic, cualquier esfuerzo por traspasar las fronteras de la ciudad de Antofagasta, es asumido como un compromiso con nuestro norte. “La integración y la inclusión no puede ser conceptos que sólo estén presentes en un discurso, deben y tienen que ser palpable en nuestras acciones, y por ello este 2017 estar presentes en María Elena era un compromiso que como Filzic teníamos que asumir. Asimismo agradecemos el compromiso del alcalde de la comuna y su concejo municipal, más el apoyo de SQM quienes hicieron posible esta itinerancia” sentenció Rojas.

“Gracias a Violeta”

En su última jornada Filzic 2017 recibió a su invitada de honor. Se trata de una de las representantes de la poesía cubana contemporánea, ganadora el 2013 del Premio Nacional de Literatura, y el 2014 del Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda: Reina María Rodríguez, quien arribó hasta Antofagasta para dar vida a un conversatorio, y posteriormente para recibir de manos de los organizadores uno de los galardones de importancia en el círculo de las letras en Chile, el Premio al Mérito Literario

Internacional FILZIC “Andrés Sabella”, que desde el 2011 pone en valor la trayectoria de escritores de habla hispana cuya obra rescata la identidad cultural de nuestros pueblos.

“Cada vez pienso que me lo merezco menos. Realmente he tenido un privilegio, pero me acompleja pensar que otros escritores también podrían estar aquí recibiendo este reconocimiento. Por otra parte me siento contenta, hoy fui al desierto y creo que fue un regalo muy grande estar ahí” señaló la poetisa.

Feria Internacional del Libro Zicosur Filzic 2017, que concluyó con un homenaje denominado “Gracias a Violeta”, espectáculo musical en el marco de los 100 años del natalicio de Violeta Parra, protagonizado por las bandas locales Punahüe y la Orquesta “Antofagasta Big Band”, que fusionaron el estilo propio de Broadway con el folclor andino, es un show de características experimentales.

Para Patricio Vilaplana, Vicepresidente de Asuntos Corporativos de Minera Escondida apoyar por séptimo año consecutivo la Filzic es motivo de gran orgullo. “Nos alegra ver cómo cada año la feria sigue desarrollándose, y no me refiero únicamente en la cantidad de actividades, sino más bien en la manera en cómo se ha insertado en la comunidad. Filzic es parte importante de la industria creativa de la región, y debemos sentirnos orgullosos de que Antofagasta tenga una programación cultural atractiva, familiar y de gran excelencia artística durante todo el año” sentenció.

En 6 mil 500 metros de recinto ferial, Filzic congregó a más de 180 expositores, y cerca de 140 mil personas. Una feria que además de fomentar la cultural, permitió hacer palpable la inclusión en nuestro norte.

Bío Bío fue la radio oficial del evento