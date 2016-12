Cierran Falabella en Antofagasta por filtración de cañerías

Una filtración de agua servidas habría inundado parte de la tienda Falabella de Mall Plaza Antofagasta, situación que obligó el cierre del recinto comercial.

Según información preliminar, la emergencia habría ocurrido en un baño del tercer piso, donde por causas que se investigan comenzó una fuga de agua que inundó parte de los probadores, casino del personal, bodegas y los baños que son utilizados por los trabajadores.

El director del Trabajo, Rubén Gajardo, explicó a Soyantofagasta.cl, que ya tomó contacto con la empresa, quienes no abrirán hasta no solucionar el problema, pues por normativa no pueden funcionar sin tener agua potable y baño para sus funcionarios.