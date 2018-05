Acusaciones de nepotismo marcan administración de Piñera en su octava semana en La Moneda

Las reacciones por las acusaciones de nepotismo hacia el gobierno de Sebasti√°n Pi√Īera contin√ļan, a menos de una semana de cumplir dos meses en La Moneda. Primero, por la designaci√≥n de su hermano Pablo “Polo” Pi√Īera como embajador de Chile en Argentina, decisi√≥n que finalmente fue revocada, y luego, por el resto de los familiares de autoridades que entraron al aparato p√ļblico despu√©s del 11 de marzo.

Fue el hermano del Presidente quien afirm√≥ que “hay odiosidad en la pol√≠tica chilena”, refiri√©ndose a la acusaci√≥n en su contra que investiga Contralor√≠a, solicitada a fines de abril por los diputados Leonardo Soto, del Partido Socialista, y Daniel N√ļ√Īez, del Partido Comunista.

En tanto, el viernes, y también en medio de cuestionamientos, presentó su renuncia el hijo del ministro del Interior, Andrés Chadwick Costa, que ocupaba el puesto de productor general de la presidencia, es decir, a cargo del desarrollo de las actividades del Presidente.

En esta renuncia, que se hizo p√ļblica por una carta dirigida a su t√≠o Sebasti√°n Pi√Īera, expuso que “no me avergonzar√© jam√°s de llamarme como me llamo”.

“Pienso que la pol√≠tica no debiera tratarse nunca de las personas, sino de las ideas detr√°s de un proyecto, un prop√≥sito, una misi√≥n. Siempre he querido, con mi esfuerzo, colaborar a esa causa. Jam√°s he querido que mi trabajo genere interpretaciones que puedan causar alg√ļn da√Īo a usted, al equipo o al Gobierno. Nada m√°s ajeno a mi persona y mis motivaciones”, a√Īadi√≥.

Asimismo, sostuvo que “hoy existe la intenci√≥n de prejuzgar la participaci√≥n de familiares en el Gobierno, sin valorar los m√©ritos, ni las capacidades, y yo no quiero perjudicarlo a usted, al gobierno y mucho menos, alimentar a los malintencionados que buscan atacar a mi familia”.

En respuesta a esta situaci√≥n, la vocera de Gobierno, Cecilia P√©rez, calific√≥ como una peque√Īez pol√≠tica las medidas adoptadas por algunos sectores, agregando que no miraban a Chile a la hora de tomarlas. “Hay algunos que han elegido el camino de la odiosidad”, critic√≥.

Por su parte, el excandidato presidencial de la Nueva Mayor√≠a, Alejandro Guillier, afirm√≥ que eliminar el nepotismo es una forma de gobernar m√°s transparente. “Esto es una cosa de m√≠nima transparencia en una democracia”, advirti√≥.

En tanto, el senador de Ev√≥poli, Felipe Kast, afirm√≥ que la Alta Direcci√≥n P√ļblica es la que debe asegurar que un pariente est√© capacitado para trabajar en el Gobierno. Su partido presentar√° proyecto para regular este tema. “En el fondo, permitir que sea el m√©rito, certificado, lo que funcione”, dijo.

Desde la Uni√≥n Dem√≥crata Independiente (UDI), su secretario general, el diputado Issa Kort, explic√≥ que han tenido la idea de legislar al respecto desde antes de la pol√©mica. “La UDI no ha construido un escenario a trav√©s de una coyuntura que se vivi√≥ con respecto a una designaci√≥n en particular”, manifest√≥.

La pol√©mica se ha caracterizado por las duras cr√≠ticas, marcando una diferencia a lo que ocurri√≥ en Chile en los √ļltimos a√Īos, cuando presidentes instalaban a sus yernos en puesto claves. Por ejemplo, Ricardo Lagos, o la propia Michelle Bachelet, que nomin√≥ a su prima como agregada de comunicaciones en la Embajada de Per√ļ.