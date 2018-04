Fiscal descartó el cierre de la investigación al Senado por asesorías irregulares

El fiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, descartó el cierre de la investigación al Senado por posibles irregularidades en asesorías.

Se trata de la indagatoria por el presunto plagio de informes y trabajos No realizados, documentos que en su oportunidad fueron negados al Ministerio P√ļblico.

En octubre del a√Īo pasado, el entonces presidente de la C√°mara Alta, Andr√©s Zaldivar, entreg√≥ s√≥lo un listado de contratos y los nombres de los asesores al fiscal Guerra, pero mantuvo bajo reserva los informes de las asesor√≠as realizadas entre el 2011 y agosto del 2017.

Aunque el persecutor advirtió con insistir con una orden de registro, es decir, incautar la documentación, hasta ahora la causa se mantuvo paralizada.

Guerra explicó que está a la espera de conocer un informe de la Brigada de Delitos Funcionarios de la PDI para resolver el futuro de la indagatoria.

Si no se producen avances en la investigaci√≥n al Senado, el Ministerio P√ļblico sumar√° cuestionamientos, tras las eventuales salidas alternativas a los due√Īos de Penta, Carlos Alberto D√©lano y Carlos Eugenio Lav√≠n, al ex subsecretario de Miner√≠a, Pablo Wagner; la suspensi√≥n condicional a Soquimich como persona jur√≠dica y el posible proceso abreviado a su ex gerente general, Patricio Contesse.

Para el querellante en el caso Penta, Mauricio Daza, la decisi√≥n del Fiscal Guerra, de no ir a juicio oral, ‚Äúsalva‚ÄĚ al presidente Sebasti√°n Pi√Īera y al ministro Alfredo Moreno de tener que ir a declarar ante un tribunal.

En la acusaci√≥n presentada en marzo contra los imputados en el caso Penta, donde el Ministerio P√ļblico pidi√≥ 10 a√Īos de c√°rcel para D√©lano, Lav√≠n y Wagner, aparec√≠an como testigos de la fiscal√≠a el actual presidente y el titular de la cartera de Desarrollo Social.

El viernes el fiscal Guerra pidi√≥ audiencia al Octavo Juzgado de Garant√≠a para una eventual salida alternativa, recalificando el delito de cohecho por enriquecimiento il√≠cito y rebajando las penas a 4 a√Īos, lo que permitir√≠a un proceso abreviado para los tres imputados.