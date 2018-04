Médico colombiano asegura que realizó 2 eutanasias en Chile de forma "secreta e ilegal"

Tras el planteamiento de Vlado Mirosevic, diputado del Frente Amplio, el presidente de la Comisi√≥n de Salud de la C√°mara Baja, Juan Luis Castro, anunci√≥ que durante mayo “pondr√° en tabla” el proyecto de Ley de Eutanasia en la instancia legislativa para su discusi√≥n.

Y es que en Chile la sola idea de hablar acerca de despenalizar el procedimiento causa variadas reacciones. Desde la oposición la medida fue catalogada como histórica. Desde el Gobierno, en cambio, la ministra vocera Cecilia Pérez confirmó que tal iniciativa no es del interés del Ejecutivo.

Entre los casos m√°s recordados se encuentran los de Paula D√≠az y Valentina Maureira. Ambas j√≥venes grabaron videos pidiendo ayuda para acabar con su sufrimiento. Paula incluso le pidi√≥ de forma personal a la expresidenta Michelle Bachelet que la ayudara a morir. “Le suplico que me d√© la eutanasia”, rog√≥ la afectada.

Es en este contexto que surge la experiencia de Gustavo Quintana, m√©dico colombiano de 71 a√Īos quien asegur√≥ haber concretado 366 de estos procedimientos, dos de √©stos en Chile.

En conversaci√≥n con La Tercera, el galeno sostuvo que las muertes asistidas las realiz√≥ en Santiago y La Serena, hace un a√Īo y medio y un a√Īo atr√°s, de forma secreta y pese a que la normativa nacional no lo permite.

Quintana, adem√°s, admiti√≥ que su trabajo lo ha llevado a casi toda Am√©rica Latina, menos a Brasil y las Guyanas, y que simplemente se dedica a ayudar a personas que “no tienen la posibilidad de recuperar su salud”.

Su primera eutanasia, dijo, la hizo en la década de 1980 y que cada vez que administra la sustancia letal no se encuentra con la negativa de familiares.

En esa l√≠nea, el m√©dico se compar√≥ con Caronte, quien, en la mitolog√≠a griega, era el barquero de Hades que, tras la muerte, ayudaba a las almas errantes a cruzar el r√≠o Aqueronte. “Soy simplemente el Caronte que ayuda al individuo a terminar con su vida”, detall√≥.

Pese a que estaba en conocimiento de la ilegalidad del procedimiento en suelo nacional, Quintana se√Īal√≥ que le gustar√≠a que lo enjuiciaran para poder demostrarle a la justicia lo importante que ser√≠a permitirla.

‚ÄúLa cantidad de eutanasias que he hecho me da la autoridad moral para decirles al Estado y a los congresistas que he estado m√°s cerca del coraz√≥n de esos moribundos‚ÄĚ, dijo al medio. Cuando Colombia instaur√≥ un marco en la materia, √©l mismo fue invitado a la sede del Legislativo colombiano para dar su punto de vista.

¬ŅPero, c√≥mo se realiza un eutanasia?

Quintana lo explic√≥ y precis√≥ que siempre es de forma endovenosa. √Čl indic√≥ utilizar un anest√©sico de √ļltima generaci√≥n y un despolarizante card√≠aco para detener el coraz√≥n por efecto electrol√≠tico.

“No hay una agon√≠a dram√°tica, en seis o diez minutos la persona cumple con su deseo, sin dolor”, a√Īadi√≥.

En pacientes con depresión, no obstante, el panorama cambia. Quintana avisoró que, a futuro, la depresión será considerada como un dolor moral, motivo por el cual cuando personas con este cuadro le piden la eutanasia conversa con ellos, especialmente si son jóvenes.