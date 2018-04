UDI pide respaldo para impedir contratar empleados públicos al cierre de los gobiernos

Con el objetivo de poner fin a las contrataciones en la administraci√≥n p√ļblica durante los √ļltimos 6 meses de Gobierno, los diputados UDI Javier Macaya, Juan Antonio Coloma √Ālamos, √Ālvaro Carter e Issa Kort entregaron al ministro Gonzalo Blumel un proyecto de ley que busca regular estas pr√°cticas.

Seg√ļn explic√≥ Macaya, “la idea central es que de una u otra forma se termine con estos amarres de operadores pol√≠ticos que se est√° viviendo en muchas reparticiones p√ļblicas, no s√≥lo a nivel central, sino que tambi√©n en regiones donde el actual Gobierno no ha podido instalarse de buena manera debido a esta situaci√≥n”.

“Con este proyecto de ley queremos terminar con esa pr√°ctica, sea el Gobierno del color pol√≠tico que sea”, dijo.

El diputado Coloma por su parte, record√≥ que en una reuni√≥n con la Anef pidieron una comisi√≥n investigadora en este tipo de contrataciones, ya que, afirm√≥, “son muchos los contratos generados a menos de 6 meses para terminar el mandato. No queremos la administraci√≥n p√ļblica sea tomada como bot√≠n o un lugar donde dejar apernados a los amigos”, puntualiz√≥.

Lo que busca el proyecto de ley es incorporar un nuevo art√≠culo al Estatuto Administrativo que dicte: “Sin perjuicio de las normas establecidas en los art√≠culos anteriores, se proh√≠be la contrataci√≥n o promoci√≥n de personas en la administraci√≥n p√ļblica que se desempe√Īan en calidad de honorarios a contrata y, de esta calidad, a la planta del personal dentro de los 6 meses anteriores a la expiraci√≥n del mandato presidencial”.