"Adopté una niña con VIH": psicóloga oriunda de Atacama relata cómo llegó a esa decisión

Una psic√≥loga de 35 a√Īos, soltera, oriunda de la regi√≥n de Atacama, decidi√≥ adoptar a una ni√Īa contagiada con el virus del VIH cuando realizaba un voluntariado en el Hogar Santa Clara ubicado en la regi√≥n Metropolitana. Algo que para muchos podr√≠a parecer lejano o descabellado, para ella se fundament√≥ en el “amor” y anhelo de ser madre.

En entrevista con Revista Paula, Karla -que mantuvo su apellido en reserva para proteger a la menor- cont√≥ que la ni√Īa fue abandonada por su madre biol√≥gica cuando naci√≥ en 2012, una mujer que ten√≠a sifilis, VIH y adicciones, adem√°s de otros dos hijos que ya estaban bajo resguardo de hogares de menores.

En ese contexto, la menor fue acogida por el Hogar Santa Clara, donde la profesional ejercía un voluntariado.

Primero, Karla solicit√≥ a las religiosas de la instituci√≥n ser madrina de la ni√Īa -en ese entonces una beb√©- por la qu√≠mica que hab√≠a surgido entre ambas. Ello implic√≥ ciertas responsabilidades: acompa√Īarla, ayudarla y llevarla de visita a su casa. Incluso, algunos d√≠as despu√©s de su jornada laboral corr√≠a hasta el hogar para mudarla, hacerla dormir y darle la comida. As√≠ comenz√≥ una rutina y se gener√≥ un lazo.

“Aprend√≠ a ser mam√° cuid√°ndola a ella”, dijo a la revista.

El VIH

Por el historial de la madre, las posibilidades de que la menor tuviera VIH eran altas.

Los primeros tests dieron resultados negativos. Sin embargo, el tercer y cuarto exámen arrojaron el diagnóstico: era portadora.

Pese a ello, Karla no dud√≥ en sus sentimientos de adoptarla. “Me encari√Ī√©. En un momento tuve la certeza de que quer√≠a que fuera mi hija”, sostuvo.

Luego de pasar por las respectivas evaluaciones, se determinó que ella contaba con todas las aptitudes sociales y psicológicas para adoptar un hijo.

Cuestionamientos

La decisi√≥n de convertirse en madre de una ni√Īa portadora del VIH gener√≥ una serie de cuestionamientos en el c√≠rculo cercano de la psic√≥loga.

Entre los comentarios, escuch√≥ uno que le advert√≠a que se estaba poniendo “una soga al cuello”.

Seg√ļn Revista Paula, a la familia de Karla le preocup√≥ “c√≥mo iba a llevar adelante el proceso de adopci√≥n, porque es soltera y se les da prioridad a las parejas”.

Otro obst√°culo lo present√≥ en alg√ļn momento la madre biol√≥gica: reclam√≥ a la ni√Īa ante un tribunal, pero no insisti√≥ y volvi√≥ a olvidarla.

Entremedio, surgieron tr√°mites burocr√°ticos que en alg√ļn momento le hicieron perder la esperanza de legalizar la relaci√≥n madre-hija entre ella y la peque√Īa.

“Nadie m√°s la quer√≠a porque ten√≠a VIH”

En su condici√≥n de soltera, Karla sab√≠a que ella no era prioridad para convertirse en madre seg√ļn los estatutos del Sename. No obstante, dijo, “me la terminaron entregando porque no hubo nadie m√°s interesado. Estaba en una edad adoptable pero nadie la quiso por el VIH. El virus fue un aliado‚ÄĚ.

El 4 de noviembre de 2014 el Tercer Juzgado de Familia de Santiago le otorg√≥ el cuidado personal de la ni√Īa. Luego, en mayo de 2015 se realiz√≥ la audiencia de adopci√≥n, con lo que pudo inscribirla con nuevos apellidos.

“Su pasado e historia quedaron archivados y ella los puede pedir a los 18 a√Īos”, dijo Karla.

La hija de la psic√≥loga actualmente tiene 5 a√Īos. “El virus se ha presentado a un nivel indetectable y no hay riesgo de contagio. Puede compartir una cuchara o chupete con sus compa√Īeros del jard√≠n, e incluso si se corta y otra persona toca la sangre, no hay riesgo, porque el virus muere con el ox√≠geno”, redact√≥ la revista.

Ella no sabe que es portadora de VIH, pero su madre sí le ha explicado que por motivos de salud debe tomar medicamentos. Para evitar discriminación, este antecedente sólo lo sabe la familia.

Por √ļltimo, Karla se√Īal√≥ que tom√≥ la determinaci√≥n de contar esta historia para que se remarque “lo que le cuesta a una soltera adoptar, por las burocracias del sistema (…). Que ella tuviera una enfermedad de base a m√≠ me ayud√≥. Porque de lo contrario jam√°s me la habr√≠an dado en adopci√≥n”.