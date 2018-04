Revelan que PDI recibe denuncias por delitos sexuales cada 17 minutos a nivel nacional

Un informe de la Jefatura Nacional de Delitos Contra la Familia de la PDI reveló que, en promedio, la institución recibe denuncias por delitos sexuales cada 17 minutos.

Lo anterior, fundamentado en los datos recabados durante los √ļltimos 3 a√Īos en 23 unidades desde la regi√≥n de Arica y Parinacota hasta Magallanes.

En general, se ha mostrado un aumento en la cantidad de denuncias de abusos y violaciones durante 2015, 2016 y 2017 (7.722 casos en total), acumulando un alza del 15% durante el √ļltimo a√Īo (aumento de 356 casos).

Ciudades como Temuco y Linares han duplicado la cantidad de denuncias a la fecha, mientras que Ancud quintuplicó los casos, consigna diario El Mercurio.

En ese sentido, las comunas con más denuncias (2017) son Temuco, Rancagua, Concepción, La Serena y Arica.

Por el contrario, las con menos casos son Coyhaique, Iquique, Copiapó, Punta Arenas y Puerto Montt.

Desde la PDI explicaron que la principal causa de este aumento est√° explicada en las campa√Īas estatales y privadas para incentivar la denuncia de abusos y violaciones a la polic√≠a.

Por lo mismo, se ha registrado un fuerte aumento en este aspecto, aunque recordemos que en este informe sólo se contabilizan las denuncias recibidas por PDI.

Recomendaciones desde la institución

Al respecto, desde la PDI se√Īalaron una serie de pasos para evitar ser v√≠ctimas de delitos sexuales.

Seg√ļn la organizaci√≥n, y enfocando a menores de edad, se recomienda “no hablar con extra√Īos, no dejar a hijos con desconocidos, no transitar por lugares oscuros, no reunirse con personas conocidas a trav√©s de Internet”.

Mientras tanto, en caso de fiestas y salidas nocturnas “asegurar que bebidas sean abiertas y servidas en su presencia, mantener siempre vaso a la vista y no apartarse del grupo de amigos con el que se asiste”, recomiendan.