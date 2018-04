Presentan proyecto para inscribir a niños fallecidos en gestación o durante el parto

Un grupo de parlamentarios oficialistas y de oposición, presentó un proyecto de ley para permitir a los padres inscribir en el Registro Civil a los hijos que hayan fallecido durante la gestación o en el parto.

Se trata de una iniciativa denominada Ley de Identidad NN, que busca dar la opción a los padres que de manera voluntaria quieran individualizar a sus hijos fallecidos durante el parto o en la gestación.

En nuestro pa√≠s actualmente cuando un ni√Īo fallece durante la gestaci√≥n o el parto, no puede ser inscrito en el Registro Civil, y s√≥lo existe la opci√≥n de sepultarlo pero en calidad de NN, lo que seg√ļn uno de los parlamentarios que patrocina la iniciativa, el UDI Jaime Bellolio, “es completamente brutal”.

En ese sentido, valor√≥ el apoyo transversal a la iniciativa en la C√°mara Baja, y que se tradujo en las firmas de apoyo de diputados como Cristina Girardi (PPD), Marisela Santib√°√Īez (PRO), Marcela Sabat (RN), Miguel √Āngel Calisto (DC) y Mar√≠a Jos√© Hoffman (UDI).

“Aqu√≠ no caben dobles miradas, no hay ninguna otra l√≥gica m√°s que simplemente decir que es un tema humanitario”, asegur√≥ el parlamentario gremialista, destacando que “es un tema voluntario, donde las madres y los padres puedan enterrar a sus hijos que estuvieron a punto de nacer o que fallecieron durante el parto, como se lo merecen, con la dignidad que ello requiere”.

Blanca Prat, vocera del colectivo Ley de Identidad NN y miembro de Fundaci√≥n Amparos, tambi√©n destac√≥ esta iniciativa, resaltando el “contexto hostil” que deben enfrentar los padres que pierden a sus hijos tempranamente.

“Los duelos gestacionales y prenatales son muy complicados, sobre todo por su invisibilizaci√≥n. Y est√°n muy poco considerados actualmente, tanto a nivel social, como a nivel cultural y en el √°mbito de la Salud”, se√Īal√≥ Prat.

Asimismo, resalt√≥ el hecho que este proyecto no significa un cambio mayor en la ley, debido a que s√≥lo implica una modificaci√≥n del procedimiento en el Registro Civil. “No implica ning√ļn tipo de efecto patrimonial, ni tampoco un RUT. No le cuesta econ√≥micamente nada al Estado, as√≠ que es s√≥lo un tema de humanizaci√≥n y que existe en otros pa√≠ses como Alemania y Espa√Īa”, agreg√≥.

Por otro lado, destac√≥ el car√°cter transversal de la iniciativa. “Es una causa humana que no distingue colores pol√≠ticos, ni ideol√≥gicos, ni creencias y esperamos que pronto se pueda aprobar”, concluy√≥.

“Ver a tu hijo nacer muerto, marca profundamente la vida de las madres”

Diana Contreras, vocera del colectivo Ley Identidad NN y representante de Fundaci√≥n √Āngel de Luz, relat√≥ la crudeza de tener que enfrentar la muerte de un hijo durante la gestaci√≥n.

“Te encuentras con una sociedad indolente, con un servicio de salud insensible, que no te apoya. M√°s encima tu cuerpo no olvida que tuviste un parto, y sigue su funcionamiento, o sea te encuentras con los pechos llenos de leche. Tu cuerpo cambia y tienes que vivir ese proceso muchas veces en un contexto de violencia obst√©trica, donde no todos comprenden lo que significa llorar un hijo que naci√≥ sin vida”, se√Īal√≥.

No obstante, a su juicio, lo m√°s complejo es “ver al Servicio de Salud que lo tratan (a su hijo) como si fuera un desecho biol√≥gico, como si no tuviera valor y es bastante doloroso”.

“Yo lo viv√≠ y es muy doloroso ver a tu hijo en un frasco o en una bolsa, y m√°s encima cuando lo quieres sepultar, muchas veces por falta de criterio de los cementerios, te encuentras con tu nombre en la tumba. Y el certificado suma mucho m√°s dolor al ver que tu hijo queda como NN”, finaliz√≥.