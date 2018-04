Piñera arriba a Lima con críticas a Maduro: "Indudable, en Venezuela no hay democracia"

El presidente Sebasti√°n Pi√Īera arrib√≥ este viernes a Lima, Per√ļ, para participar de la Cumbre de Las Am√©ricas junto a la mayor√≠a de los mandatarios de la regi√≥n.

Al llegar a su hotel, ubicado en el barrio lime√Īo de San Isidro, la m√°xima autoridad nacional convers√≥ con los medios internacionales y critic√≥ duramente la situaci√≥n pol√≠tica venezolana.

“Bueno, es indudable que en Venezuela no hay democracia, no hay estado de derecho, no hay respeto por los derechos humanos ni tampoco est√°n organizadas elecciones limpias y transparentes. Por lo tanto, ning√ļn pa√≠s ni ninguna persona que realmente se compromete con los valores y principios democr√°ticos puede reconocer una elecci√≥n que no est√° siguiendo las reglas b√°sicas”, se√Īal√≥.

“Adem√°s, creemos que el hecho de haber ignorado y haberle quitado todos los poderes a la Asamblea Nacional es otro reflejo de la falta de voluntad democr√°tica del actual gobierno del presidente Maduro”, agreg√≥ Pi√Īera.

Reuniones bilaterales

Adem√°s, el presidente Pi√Īera sostuvo una reuni√≥n bilateral con su par peruano, el recientemente asumido Mart√≠n Vizcarra, con quien convers√≥ de transparencia y pol√≠ticas de integraci√≥n entre ambos estados.

La reuni√≥n tuvo espacio para el humor y, entre aplausos y risas de los presentes, Sebasti√°n Pi√Īera brome√≥ con los efectos f√≠sicos que produce el cansancio en quienes ejercen presidencias de pa√≠ses.

Este sábado, el mandatario chileno sostendrá una segunda reunión bilateral, esta vez con el presidente de Haití con quien conversará de políticas migratorias.