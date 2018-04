Taxista que devolvió billetera con cheques por $6 millones en Santiago: "Hice lo correcto"

El pasado martes iba a ser una jornada com√ļn y corriente para Eduardo Toloza G√≥mez, quien trabaja como taxista en Santiago.

Sin embargo, la honradez que demostró ante el descuido de uno de sus pasajeros lo sacó del anonimato y lo hizo famoso en todo Chile.

Esa tarde el joven de 32 a√Īos descubri√≥ que uno de sus clientes hab√≠a olvidado su billetera en el veh√≠culo.

Al revisarla, comprob√≥ que en su interior ten√≠a 6 millones de pesos en documentos bancarios, los que luego de una extensa b√ļsqueda, finalmente pudo devolver a su due√Īo.

“Yo estaba trabajando en la ma√Īana del martes, y de pronto se me acerc√≥ un caballero en Santa Rosa con la Alameda y me pregunt√≥ cuanto costar√≠a el trayecto hasta Suecia con Lota. Yo le respond√≠ que le saldr√≠a entre 3 mil y 3 mil 500 pesos”, comenz√≥ se√Īalando en conversaci√≥n con BioBioChile.

“Ah√≠ me pregunt√≥ si lo llevar√≠a por 3 mil 500 y le dije que obvio, a pesar de que igual ten√≠a que prender el tax√≠metro. Se subi√≥ y el viaje le sali√≥ 3 mil 680 pesos, pero yo le cobr√© los 3 mil 500 que hab√≠amos acordado en un comienzo”, agreg√≥.

Despu√©s de dejarlo en su destino, se subi√≥ la actriz Gloria Benavides, con quien convers√≥ e incluso accedi√≥ a grabar un saludo. “Fue muy simp√°tica, si hasta nos tomamos una fotograf√≠a”, precis√≥.

“De ah√≠ me fui a la Cl√≠nica Indisa, en donde tom√© a una pareja y los dej√© en el Puente Loreto. En ese lugar se subi√≥ un muchacho con la aplicaci√≥n Easy Taxi que encontr√≥ la billetera y me la pas√≥”, sostuvo.

Cuando la recibi√≥, vio que ten√≠a dinero y 6 millones de pesos en documentos bancarios. “Vi que los cheques eran de cierto banco, pero al llamar me mandaron al servicio al cliente”, explic√≥.

Pese a que busc√≥ al sujeto a trav√©s de las redes sociales, pronto descubri√≥ que no usaba ninguna de estas aplicaciones. Esto lo llev√≥ a revisar otros papeles para ver si encontraba alg√ļn n√ļmero o correo de contacto.

“Revisando, me fij√© que detr√°s de uno de los cheques hab√≠a un n√ļmero de tel√©fono. Al llamar me contact√© con un cliente de la persona, y le coment√© lo que hab√≠a pasado. Me respondi√≥ que conoc√≠a al due√Īo de los cheques, pero que no me pod√≠a dar su tel√©fono, as√≠ que le ped√≠ que le avisara que yo ten√≠a su billetera”, cont√≥.

“No confi√© mucho en Carabineros ni en la PDI. La billetera ten√≠a un cheque en blanco, y lo que pens√© fue que si le pasaba la billetera a un tercero, el due√Īo podr√≠a decir que hab√≠an s√≥lo 6 cheques, y que justo faltaba el cheque en blanco. Al final le pod√≠an echar la culpa al humilde taxista”, admiti√≥.

Finalmente, despu√©s de unas cuatro horas, el due√Īo llam√≥ al taxista y se juntaron. “Le devolv√≠ sus cheques, √©l me agradeci√≥ y me dijo que ojal√° todos fueran igual de honestos como yo, ya que el gremio de los taxistas suele recibir cr√≠ticas”, asever√≥.

Y a pesar que Eduardo no quer√≠a recibir ning√ļn tipo de recompensa, la persona insisti√≥ tanto que finalmente acept√≥ 20 mil pesos como regalo.

“La verdad es que estoy contento, porque hice lo correcto, lo que ten√≠a que hacer”, cerr√≥ con una sonrisa el ahora famoso taxista.