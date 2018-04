Alinco propone a diputados trabajar más temprano: Nos eligieron y puta que nos pagan bien

Una incendiaria intervenci√≥n tuvo este mi√©rcoles el diputado Ren√© Alinco Bustos, en plena discusi√≥n del reglamento interno de la C√°mara de Diputados. “Vacas sagradas” dentro del Parlamento, la necesidad de preocuparse del acoso laboral y sexual al interior del edificio y comenzar a trabajar m√°s temprano fueron algunos de los t√≥picos mencionados por el legislador.

Vacas Sagradas

Alinco pidi√≥ un “reglamento democr√°tico donde los parlamentarios tengamos igualdad de participaci√≥n, porque nadie puede negar ac√°, desde que se cre√≥ este Congreso, existen parlamentarios o una especie de vacas sagradas. El tratamiento no es parejo, la participaci√≥n no es pareja”.

“Voy a dar un ejemplo. Por qu√© digo que ac√° hay vacas sagradas, quiero recordar que yo estuve ocho a√Īos en este Congreso, la participaci√≥n, por ejemplo, de parlamentarios en encuentros internacionales, ¬Ņc√≥mo se eligen estos personajes? ¬Ņqu√© van a hacer en sus viajes? ¬Ņrinden cuentas?“, agreg√≥.

Condiciones laborales al interior del edificio

El diputado advirti√≥ que era necesario establecer la obligaci√≥n de preocuparse sobre lo que pasa al interior del edificio, “cu√°les son las condiciones de trabajo de la gente, de los compa√Īeros que hacen el aseo, los que nos sirven la comida, los administrativos, ¬Ņexisten honorarios, existen contratos, se respetan las normas laborales en este Congreso?, ¬Ņexiste acoso laboral en este Congreso, acoso sexual en este Congreso?, ¬Ņqui√©n supervisa esto?, tenemos que ser nosotros”.

Horario de trabajo

Alinco tambi√©n propuso revisar el horario de trabajo privilegiado que existe en la C√°mara. “Todos los chilenos empiezan temprano en la pega, por lo tanto quiero sugerir que se incluya dentro del reglamento que empecemos a trabajar m√°s temprano, nueve de la ma√Īana ¬Ņpor qu√© no?, nadie se va a morir, como lo hacen los miles y millones de trabajadores chilenos. Para eso nos eligieron y puta que nos pagan bien”.

“No me vengan con la cosa t√©cnica que no se puede, porque a veces se pierde el sentido, a lo mejor algunos asesores dir√°n que no se puede, etc√©tera. Es decisi√≥n nuestra, de los 165 personajes que estamos ac√°”.

Por √ļltimo, Ren√© Alinco pidi√≥ que todo chileno y chilena pueda ingresar al edificio para interiorizarse del trabajo legislativo. “Es hora de abrir las puertas, para que el ciudadano vea quien trabaja y quien no, qu√© es lo que se discute”, concluy√≥.