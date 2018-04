VTR le gana el duelo a Via X por el retiro de su señal de la parrilla

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) rechazó, sin costas, la demanda presentada contra VTR por TVI a raíz de el reemplazo de los canales Via X, Zona Latina y ARTV de la parrilla de la primera.

La situaci√≥n se origin√≥ en 2016, cuando VTR ratific√≥ el reemplazo de los canales por cuatro se√Īales internacionales, sin costo adicional para los abonados.

Sin embargo, el tribunal rechaz√≥ la demanda por considerar que VTR no tiene una posici√≥n de dominio en la televisi√≥n pagada, comprendiendo una participaci√≥n del 35%, “raz√≥n por la cual no se ha configurado el primer supuesto que establece dicha Condici√≥n”.

Seg√ļn el Diario Financiero, el fallo detall√≥ que “VTR tendr√≠a una √≠nfima participaci√≥n en las empresas de contenidos Viacom Inc. y Times Warner Inc, raz√≥n por la cual no tendr√≠a incentivos para excluir a otros proveedores de contenidos”.

Por todo ello, consider√≥ “innecesario” analizar las razones del t√©rmino de la relaci√≥n comercial entre VTR y TVI.

Cuando comenz√≥ la pol√©mica, desde TVI acusaron que “VTR falta a la verdad. Las negociaciones a las que hace menci√≥n nunca han buscado como objetivo llegar a un acuerdo, sino que ha sido un mecanismo artificial para poner t√©rmino en forma unilateral y arbitraria a un contrato que est√° vigente hasta 2018‚Ä≥.