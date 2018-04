Mujer acusa que nieta le robó "hasta la puerta" y dejó a nieto enfermo durmiendo en el piso

Una abuela de 75 a√Īos en Punta Arenas denunci√≥ que su propia nieta le rob√≥ sus colchones y hasta la puerta de su dormitorio, dejando durmiendo en el piso a su nieto que sufre problemas cerebrales y psicomotores.

Por esto √ļltimo, pidi√≥ ayuda al alcalde para financiar un colch√≥n, ya que su pensi√≥n no le alcanza.

Seg√ļn lo relat√≥ el Diario el Ping√ľino, Rosa C√°rcamo lleg√≥ de trabajar haciendo el aseo en el centro de Punta Arenas, el pasado jueves, se tom√≥ la cara con las manos y se puso a llorar.

Su hijo le explic√≥ que su nieta, C.H., de 24 a√Īos, hab√≠a arrasado con todo lo que encontr√≥ por delante de su antigua casa en Grumete Bravo #138.

Sin embargo, lo que m√°s impactada y triste dej√≥ a la se√Īora fue que su propia nieta le habr√≠a saqueado dos colchones, frazadas, s√°banas, cobertores, un equipo de m√ļsica y hasta la puerta de la habitaci√≥n donde dorm√≠a ella junto a su otro nieto, David, de 18 a√Īos, quien sufre problemas cerebrales y psicomotores.

“Me sac√≥ hasta la puerta. Si los Carabineros vinieron y vieron el revoltijo que dej√≥ en la pieza y quedaron impactados. Estaba toda revuelta, sac√≥ la puerta con bisagra, con todo”, recuerda apenada Rosa.

El conflicto previo

El motivo del robo ser√≠a, seg√ļn Rosa, una pelea ocurrida hace m√°s de seis meses entre la mujer y su nieta debido al mal comportamiento de √©sta √ļltima en el hogar.

“Los colchones eran de ella, pero las otras cosas no. Por ejemplo, la puerta no es de ella. Si esta puerta tiene m√°s de 30 a√Īos en esa posici√≥n. Ahora, a ra√≠z de eso, David duerme en el piso, ¬Ņc√≥mo lo voy a hacer dormir en las tablas? Yo duermo en el sill√≥n… ¬ŅQu√© vamos a hacer? Yo no tengo plata para comprar colchones”, expres√≥ Rosa.

Relat√≥ adem√°s que “fui a hablar con la asistente del hospital para ver si ella me solucionaba el problema y ella llam√≥ me dijo que denunciara la situaci√≥n”.

Rosa explica que la situación con su nieta es inestable. Desde hace más de un semestre que no sabía nada de ella, pero que mediante las redes sociales se iba enterando de cosas esporádicamente.

De hecho, otra persona que la familia confirm√≥ a El Ping√ľino es que no existe ning√ļn m√©todo para poder hablar con ella pues, por ejemplo, cambia constantemente de celulares para que no la puedan llamar.

Ayuda para su nieto

La situación en casa de Rosa es complicada.

Ella, por su edad, trabaja en lo que puede: además de hacer aseo en un local del centro de la ciudad, también tiene, en su propia casa, un set improvisado de costura.

Esto √ļltimo debido a que la pensi√≥n que tiene a su disposici√≥n alcanza la cifra de $100 mil.

“Yo le pido al alcalde que me ayuden con un colch√≥n aunque sea para √©l, a m√≠ no me importa si sigo durmiendo en el sill√≥n, pero lo que me aflige es que √©l duerma en un colch√≥n. A m√≠ me da pena todo esto”, cierra Rosa.