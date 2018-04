Diputados UDI y DC rechazan interpelación a Santelices y la consideran "antidemocrática"

Diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y un grupo de parlamentarios de la Democracia Cristiana (DC) admitieron que no comparten la idea de interpelar al ministro de Salud, Emilio Santelices.

Miembros de la oposición esperan que esta interpelación sea votada el martes, por lo que pretenden ingresar el requerimiento este jueves. Posterior a ello, depende de la mesa si se aprueba la fecha que fije el comité de jefes de bancadas.

Desde la UDI dijeron que se est√° mostrando “la peor cara de la izquierda” mientras que desde la DC calificaron la interpelaci√≥n como “innecesaria” y que lo que buscan “obedece a reg√≠menes totalitarios”.

Desde la UDI los diputados Javier Macaya, Jaime Bellolio y Sergio Gahona, integrantes de la Comisión de Salud se refirieron al tema.

El jefe de Bancada, Javier Macaya, acus√≥ en este sentido a la oposici√≥n de mostrar “la peor cara de la izquierda” por interpelar a un ministro “que no ha terminado de instalarse, que a√ļn no nombra a sus colaboradores m√°s cercanos y no nombra ni siquiera las jefaturas importantes en salud”.

Adem√°s, dijo “a la Nueva Mayor√≠a y a la gente de izquierda que han promovido esta interpelaci√≥n, de que nosotros tuvimos a una de las peores ministras de Salud, Helia Molina, la que nunca fue interpelada”.

Por su parte, el diputado Jaime Bellolio a√Īadi√≥ que “la oposici√≥n todav√≠a no sabe c√≥mo ser oposici√≥n” y que “hay un estilo muy antidemocr√°tico de algunos, que insisten que una persona no puede hacer objeci√≥n de conciencia y que est√°n diciendo ‘si ustedes objetan le quitamos la plata’; eso es contrario al esp√≠ritu de ley, a lo que dijo el Tribunal Constitucional”.

“Innecesaria”

Desde la Democracia Cristiana la respuesta vino por parte de los diputados Miguel √Āngel Calisto, Daniel Verdessi y Jorge Sabag, quienes respaldaron revocaci√≥n de protocolo en ley de despenalizaci√≥n del aborto.

Para Miguel √Āngel Calisto “ac√° no estamos hablando de estar a favor o en contra del Gobierno. Ac√° estamos hablando de defender un derecho fundamental, un derecho humano que es la objeci√≥n de conciencia de las personas e instituciones que tienen reparos al minuto de ejercer e implementar una ley que claramente atenta contra el derecho a la vida”.

Argumentó que lo que se votó en el Congreso fue la despenalización del aborto, no penalizar a quienes no quieren realizarlos.

“Esto es parte de la democracia, de la libertad que debi√©ramos tener. La obligaci√≥n en estos casos obedece a reg√≠menes totalitarios”, argument√≥.

Con respecto a la posible interpelaci√≥n del ministro, el diputado por Ays√©n asegur√≥ que se niegan a apoyarla “porque se sustenta en este tema. El objetivo de la interpelaci√≥n me parece que es innecesario”.