Vallejo y proyecto de Educación Superior: Nuevo ministro de Piñera no cree en nada de esto

Miércoles 24 enero de 2018

Tras la aprobación del proyecto de Educación Superior en todas sus partes en la Cámara de Diputados durante la tarde de este miércoles, Camila Vallejo valoró que la votación de la medida haya ocurrido en este Gobierno y no en el de Sebastián Piñera.

Si el proyecto no se aprobaba en este trámite, éste pasaba a comisión mixta, con lo cual su tramitación quedaba relegada a la siguiente administración, el segundo mandato de Piñera.

Lo anterior era de gran preocupación para la legisladora, especialmente luego de saber que el próximo ministro de Educación será el abogado, presidente del directorio de Soprole, vicepresidente de Iansa y representante a LarrainVial en el Caso Cascadas, Gerardo Varela, quien -a juicio de la diputada- “no cree en nada de esto”.

La medida aprobada por la Cámara Baja aseguró por Ley la Gratuidad hasta el sexto decil, implementó un marco con el cual ésta se podrá expandir al 100%, creó la Superintendencia del área, vuelve obligatoria la acreditación institucional, prohíbe el lucro e instaura auditorías para los planteles.

De esta manera, Vallejo se manifestó satisfecha con las indicaciones con las cuales volvió el proyecto desde el Senado, argumentando que no haber considerado suficiente el avance que el proyecto en sí significaba, la medida habría sido puesta “en riesgo”.

“Y yo al menos no confío. O sea yo no le creo ni al nuevo ministro de Educación de Sebastián Piñera, ni a Sebastián Piñera. No veo posibilidad de que el proyecto pudiese mejorarse en ese Gobierno. Yo prefiero aprobar lo que tenemos porque le damos seguridad a los estudiantes, a las instituciones y porque, sin lugar a dudas, es un avance importante”, disparó la exlíder estudiantil.