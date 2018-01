Piñera sale a defender a su gabinete de las críticas: "No tienen ningún fundamento"

Miércoles 24 enero de 2018 | Publicado a las 03:21

Previo a la cena de camaradería que convocó junto a su gabinete recién designado, el presidente electo Sebastián Piñera salió a defender a los nombramientos que fueron blanco de cuestionamientos.

Principalmente, se refirió a los casos de las carteras de Educación, Mujer, Relaciones Exteriores y Desarrollo Social.

“A mi juicio, no tienen ningún fundamento. ¿Qué están criticando? Yo creo que un punto muy importante en Chile es tener más tolerancia, sobre todo en temas valóricos”, aseguró.

“Nosotros nunca cuestionamos las posiciones que tiene la actual ministra de la Mujer, que pertenece al Partido Comunista, porque cada uno tiene derecho a tener su propia opinión”, añadió respecto a la polémica por la posición de Isabel Plá respecto al aborto.

Acto seguido, respaldó a quien será el nuevo jefe del Minrel, Roberto Ampuero: “Yo creo que el canciller es uno de los nombres con más relaciones, especialmente fuera de Chile, y es una persona que tiene mucha experiencia en temas internacionales. He trabajado y he estudiado en conjunto los temas internacionales. Pero, además, le he pedido al actual ministro, Heraldo Muñoz, que en este período de transición él siga actuando como asesor”, recalcó.

Por su parte, el futuro ministro de Educación, Gerardo Varela, fue cuestionado por dar señales a favor de la educación como bien de mercado. “Él tiene una larga experiencia en educación, es una persona con mucha experiencia”, señaló.

Y para cerrar, del mismo modo respaldó a su ministro de Desarrollo Social ante las criticas por su cercanía con el empresariado. “Alfredo Moreno ha tenido a lo largo de su vida vocación por el servicio público, quiero recordar que fue presidente de la Teletón”, sostuvo respecto a sus aptitudes para ese ministerio.

A la comida llegaron 22 de los 23 ministros. Puntualmente, Hernán Larraín no asistió debido a un viaje al extranjero que tenía programado con anterioridad, del cual -según se informó- reportó en su momento al Presidente electo.