Nueva Mayoría se recrimina por el fracaso de la reforma previsional

Miércoles 24 enero de 2018 | Publicado a las 23:55 · Actualizado a las 00:12

Las bancadas de la Nueva Mayoría se recriminaron mutuamente por la fata de respaldo al proyecto que crea el Consejo de Ahorro Colectivo, uno de los aspectos fundamentales de la reforma previsional impulsada por el actual Gobierno.

Debido a ello, la administración Bachelet no podrá cumplir con la promesa de reformar el sistema de pensiones, porque los plazos legislativos no se dieron y porque en la votación del proyecto que crea el Nuevo Ahorro Colectivo, cuya cotización adicional de 5% tenía un carácter solidario, el gobierno no contó con el respaldo de sus propios parlamentarios y menos aún con el de los diputados de oposición.

Por eso es que la votación fue calificada como un fracaso por el diputado socialista Osvaldo Andrade, quien dio por muerta la reforma de pensiones.

Asimismo, recalcó que la falta de respaldo a aspectos claves del proyecto lo convirtieron en “cáscara intrascendente”.

Sin embargo, uno de los diputados oficialistas que se rebeló contra la reforma de pensiones impulsada por el Ejecutivo fue Pablo Lorenzini (DC), quien se retiró de la sala para no votar la iniciativa, principalmente por la falta de espacio para debatir una reforma de esta envergadura.