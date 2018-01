JVR: Renuncia de los fiscales del caso Penta evidencia su "parcialidad" e "ideologismo"

Sábado 20 enero de 2018 | Publicado a las 14:15

La presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, afirmó que la renuncia de los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena deja en evidencia su “parcialidad” e “ideologismo” al momento de tratar causas como el caso Penta.

Esto por la renuncia al Ministerio Público que ambos fiscales notificaron, argumentando no estar de acuerdo con la decisión del Ministerio Público de acceder a la suspensión condicional del procedimiento en la causa contra el Senador Iván Moreira.

“Es un precedente que deja en evidencia el error que cometieron al judicializar estos casos, porque lo que había que hacer era reconocer que existieron situaciones que no corresponden y generar las condiciones para que no repitan, pero de ahí a tratar de generar delitos que no están, no correpsonde”, sostuvo la timonel UDI.

Van Rysselberghe comentó que “los fiscales renuncian ahora, pero no cuando aplicaron suspensión condicional a (Giorgio) Martelli o porque no se ha formalizado a gente de la Nueva Mayoría, entonces llama la atención la parcialidad y el ideologismo con que han actuado durante todo este tiempo”.

En tanto, parlamentarios como Gabriel Boric y René Saffirio respaldaron la decisión de los fiscales Gajardo y Norambuena.

Saffirio escribió en redes sociales que “el Ministerio Público no puede abdicar de su obligación de hacer efectiva la responsabilidad penal de imputados dependiendo del poder o la función que cumplan”.

Marco Antonio Nuñez, vicepresidente del PPD, también respaldó la decisión de los fiscales, así como el trabajo realizado mientras ejercieron sus funciones, aunque lamentó la salida.

La decisión de acceder al acuerdo fue defendida por el fiscal regional oriente, Manuel Guerra, y consiste en el pago de $35 millones, mismo monto al que ascienden las boletas ideológicamente falsas que emitieron colaboradores del senador Moreira.

Recientemente, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, junto a los abogados Roberto Mayorga y Mauricio Daza anunciaron que interpondrán una denuncia contra el fiscal regional, Pablo Gómez, a quien acusan de actuar negligentemente en esta y otras causas y solicitarán su remoción.