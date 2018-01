5 hitos que marcaron la visita del papa Francisco en Chile

Jueves 18 enero de 2018 | Publicado a las 17:54 · Actualizado a las 18:02

Tras una ceremonia de despedida en el aeropuerto de Iquique, el papa Francisco cumplió con su ajetreada agenda en Chile para enfilarse hacia Lima y desarrollar la visita que tiene preparada en suelo peruano.

Pero sus días en suelo nacional dejaron huella con actividades y declaraciones inéditas respecto a asuntos eclesiásticos y de interés público.

1.- Perdón a las víctimas de abuso

En medio de su discurso en el Palacio de La Moneda el martes pasado, el obispo de Roma pidió perdón por los casos de abusos perpetrados por miembros de la Iglesia contra niños.

“Aquí no puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza, vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia”, dijo el pontífice.

“Me quiero unir a mis hermanos en el Episcopado, ya que es justo pedir perdón y apoyar con toda la fuerza a todas las víctimas, al mismo tiempo que hemos de empeñarnos para que no se vuelva a repetir”, añadió.

En tanto, más tarde y en total reserva, el Papa se reunió con algunas víctimas durante media hora, en una cita que se conoció ese día por la noche, luego que Greg Burker, director de la oficina de prensa de la Santa Sede, lo anunciara oficialmente.

2.- Primera vez en una cárcel

En su segundo día en Chile, Francisco visitó el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, donde fue recibido por las más de 400 reclusas que quisieron participar de la actividad.

Uno de los temas donde hizo mayor énfasis fue en el valor de la dignidad que debe tener el ser humano, independiente de su condición. “Estar privadas de la libertad no es sinónimo de pérdida de sueños y de esperanza. No quiere decir dejar de soñar. Ser privado de libertad no es lo mismo que estar privado de la dignidad, la dignidad no se toca a nadie, se cuida, se custodia, se acaricia. Nadie puede ser privado de la dignidad”, afirmó.

En ese sentido, señaló que Jesús “nos invita” a superar la lógica de dividir la realidad entre buenos y malos para entrar en otra dinámica, que consiste en “ayudarnos para salir adelante”. Por ello, remarcó la labor que cumplen las madres y el desafío de gestar la vida, tras lo cual les dijo a las reclusas que “tienen una capacidad increíble de adaptarse, de salir adelante”.

3.- Mensaje a los pueblos originarios

El miércoles, en La Araucanía, realizó la esperada misa por el progreso de los pueblos en el aeródromo Maquehue.

En primer lugar, una veintena mapuches le entregaron presentes al líder de la Iglesia Católica y realizaron una rogativa frente al estrado. Tocaron sus instrumentos típicos y agitaron ramas de canelo, su árbol sagrado.

En tanto, advirtió sobre dos tipos de violencia que atentan contra la unidad. “Debemos estar atentos a la elaboración de bellos acuerdos que nunca llegan a concretarse”, manifestó, ya que “frustran la esperanza”.

Asimismo, sostuvo que “no se puede pedir reconocimiento aniquilando al otro, ya que genera violencia. La violencia termina volviendo mentirosa la causa más justa”, recalcó.

4.- La UC y la defensa de su identidad

De vuelta en Santiago, visitó la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde fue recibido por el rector de la casa de estudios, Ignacio Sánchez. En el discurso de bienvenida, dicha autoridad académica agradeció la presencia del obispo de Roma y destacó a la institución por su “compromiso y apoyo en el cuidado de la vida desde la fecundación y hasta la muerte natural”.

Acto seguido, tomó la palabra el jefe del Estado Vaticano, donde -tras saludar- inmediatamente respondió a las palabras del rector: “Le agradezco el bien que hace con su sapiencialidad en el gobierno de la universidad y en defender con coraje la identidad de la Universidad Católica”.

Asimismo, apuntó a los cambios de la sociedad y llamó a colocar a la universidad como una plataforma de diálogo. “Educar para la convivencia no sólo es adjuntar valores, no es tanto una cuestión de contenidos, sino enseñar a pensar de una forma integradora. Y para lograr esto es necesario lograr una alfabetización integradora”, recalcó.

5.- Férrea defensa al obispo Barros

En tanto, el romano pontífice dejó para el último día sus declaraciones más polémicas. En la previa a su misa en Iquique, se tomó tiempo para defender al obispo de Osorno, Juan Barros, de los incesantes cuestionamientos respecto a su complicidad en los abusos de Fernando Karadima.

“El día que me traigan una prueba en contra del obispo Barros, ahí voy a hablar. No hay una sola prueba en contra, todo es calumnia”, recalcó ante las consultas de Radio Bío Bío.

Sus declaraciones desataron la polémica. El primero en responder fue Juan Carlos Cruz, quien arremetió con todo: “Como si uno hubiese podido sacarse una selfie o foto mientras Karadima me abusaba a mí u otros con Juan Barros parado al lado viéndolo todo”, sostuvo a través de su cuenta en Twitter.

A él también se sumaron los laicos de Osorno, que desde su llegada a esa ciudad han pedido su salida.

Anécdotas papales

Pero además de declaraciones polémicas, su paso por Chile también estuvo marcada por hechos anecdóticos. En su encuentro con jóvenes en el Templo Votivo de Maipú habló sobre los tiempos actuales y la tecnología, pero hubo un momento que no pasó desapercibido: citó “Aquí”, una de las canciones más populares de La Ley.

“Al quedarnos sin esa ‘conexión’ que le da vida a nuestros sueños, el corazón comienza a perder fuerza, a quedarse también sin batería y como dice esa canción: ‘el ruido ambiente y soledad de la ciudad nos aíslan de todo. El mundo que gira al revés pretende sumergirme en él ahogando mis ideas’. Sin conexión, sin la conexión con Jesús, terminamos ahogando nuestras ideas, nuestros sueños”, dijo el Papa Francisco.

También citó a Gabriela Mistral al inicio de su misa en La Araucanía, donde Francisco saludó en mapudungun e inició su discurso agradeciendo poder estar en “esta linda parte de nuestro continente, La Araucanía”.

Asimismo, en su vuelo a Iquique, y en un hecho sin precedentes en la historia del Vaticano, el Papa casó a una pareja en pleno vuelo.

Se trata de los jefes de servicio del transporte, Paula Podest Ruiz, de 39 años; y Carlos Ciuffardi Elorriaga, periodista de 41 años, quienes solicitaron a Jorge Mario Bergoglio contraer el sacramento.

“¿Quieren que los case? Yo los caso”, les habría dicho el Papa. Ahí fue que se inició una ceremonia pequeña en el lugar, donde les tomó la mano y les preguntó si es que realmente existía amor en la relación.