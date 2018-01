Pedro Cayuqueo: "No creo que haya sido el Papa quien rechazó reunirse con la machi"

Miércoles 17 enero de 2018 | Publicado a las 13:55

Pedro Cayuqueo, periodista y autor -entre otros- de “La Historia Secreta Mapuche”, se refirió a la misa celebrada por el papa Francisco en Temuco. A pesar de valorar positivamente la presencia mapuche en el protocolo eclesiástico, el líder de opinión lamentó una “sobreprotección” de la visita papal y culpó a la iglesia regional de provocar con sus decisiones algunos mensajes contradictorios.

“Un punto triste en la jornada de hoy es esta incapacidad permanente que pareciera existir, no tanto en el papa, sino que más bien en la curia chilena, de abrirse hacia gestos y actitudes que involucren potenciar lo que se dice en el discurso publico. Me refiero básicamente al haber permitido, por ejemplo, que la machi Francisca se reuniera con el Papa (…) No creo que haya sido él quien ha rechazado la posibilidad de reunirse, creo más bien que se ha pecado de sobreproteger la visita y ahí creo que la responsabilidad cae sobre el Obispado Regional. Es contraproducente el mensaje, que se puede homologar con la presencia del obispo Barros”, aseguró.

“Diversidad reconciliada”

“Uno de los puntos fuertes del discurso fue precisamente aquel sobre la unidad. El Papa se refiere a la unidad no como esta uniformidad asfixiante como la entiende el Estado, sino que como la diversidad reconciliada, y eso tiene mucho sentido porque lo que está en cuestión en este conflicto es precisamente una lucha por la diversidad, por ser reconocidos en la diversidad, y no estar constantemente enfrentados a este bulldozer de la integración, de la asimilación que nos plantea el estado nación chileno como destino”, indicó Cayuqueo.

Según dijo a BioBioChile el escritor mapuche, el reconocimiento a la diversidad cultural, a la plurinacionalidad, a las lenguas, a sistemas jurídicos paralelos, tal como sucede en otras partes del mundo, es la lucha actual de los pueblos indígenas en el mundo moderno.

Esta manera de entender la unidad, señaló, es un aprendizaje que tener Chile y la región de La Araucanía, porque “hay negación de la identidad mapuche y los derechos asociados a esa identidad, y esa negación, en aras de una uniformidad chilenizante, es causa de gran parte de nuestras controversias“.

“La presencia mapuche en la homilía fue importante, que obedece a la diversidad de que tiene el pueblo mapuche. No estaban claramente presentes los sectores más activistas que reivindican la movilización y la protesta social y que están hoy en día en conflicto con el Estado o con empresas multinacionales, pero sí hubo sectores mapuche, algunos de ellos vinculados a la iglesia, se pudo observar incluso en el protocolo de la misa”, valoró.

Juan Pablo II

Pedro Cayuqueo, por último, comparó la visita papal de hoy a la que hizo Juan Pablo II en 1987, indicando que aquella vez “fue un poco más política”. “Fue un discurso que fue un llamado a la acción, un llamado a los mapuche a seguir luchando por su cultura, por su identidad, su territorio, a no dejarse avasallar, ni asimilar. Recordemos que era de origen polaco, él vivió la ocupación soviética y era un furibundo anticomunista, pero además muy cercano a la lucha de los pueblos del mundo que enfrentaban procesos de asimilación cultural, desde su propia historia solidarizaba bastante con la lucha del pueblo mapuche”

Por último, el líder de opinión, aseguró que “el mensaje de paz que trae la iglesia es compartido por quienes cultivan y son cercanos a la cosmovisión del pueblo mapuche”.