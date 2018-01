Víctima de Karadima sobre perdón del Papa: "Vacío y barato, las acciones son lo concreto"

Martes 16 enero de 2018 | Publicado a las 16:27

Juan Carlos Cruz, uno de los denunciantes de Fernando Karadima, dijo a Radio Bío Bío que quedó “mal impactado” con las palabras de perdón esgrimidas esta mañana por el papa Francisco, quien aseguró sentir vergüenza por los abusos cometidos al interior de la iglesia.

“Siempre hablan del dolor y vergüenza que ellos sienten y no se refieren al dolor y la vergüenza que sentimos las víctimas. Que digan que lo único que quieren es apoyar, cuando lo único que han hecho es abofetearnos cada vez que pedimos ayuda y verdad, me parece, no sé que palabras decir, del dolor que me causa”, dijo el periodista.

“Las palabras son vacías y protegerse en la institución y tratar de quedar bien ante la prensa y ante los que lo apoyan es vacío y es barato, las acciones son los concretos“, indicó.

“Que no se quieran juntar con nosotros que no hagan ningún gesto concreto. El tiempo del perdón ya pasó hace tiempo, ahí siguen obispos como Juan Barros, como Horacio Valenzuela, Errázuriz, Ezzzati, todos encubridores de abusos y algunos abusadores. Entonces, ¿de a dónde este dolor y esta vergüenza?”, cuestionó Cruz.

Según la mirada del denunciante el perdón del Papa responde sólo a que la gente está desencantada y el “es un hombre que entiende de titulares”. “Obviamente tenía que dar el titular para que todos ustedes comiencen a llamar y a cubrir, pero de parte de las víctimas nada, el olor nuestro no les importa. Que les importe sería tomar acciones, querer juntarse, saber de nuestras boca lo que vivimos, no lo que le cuenta Errázuriz o Ezzati y esos delincuentes, no puede ser”, agregó.