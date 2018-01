Esposa de J.A. Kast citó a Arjona para explicar que la sexualidad "no es sólo placer"

Martes 09 enero de 2018 | Publicado a las 12:50 · Actualizado a las 13:38

Pía Adriasola, esposa de José Antonio Kast,, acudió hasta la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para plantear sus ideas con respecto a la identidad de género, materia que está en pleno trámite legislativo.

Posterior a ello, en una entrevista que dio a El Mostrador, defendió las ideas tradicionales de la familia, acusando que se está abusando de los conceptos de sexualidad, lo que podría impulsar un temprano despertar en el tema. Por ello, aseguró que hay que educar con respecto a que la sexualidad no es sólo placer.

Sin embargo, lo más llamativo fue que citó al cantante Ricardo Arjona para ejemplificar. “Si tú ves el historial de sus canciones, ya cuando al final llega a decir ‘por favor acompáñenme a estar solo, no quiero más guerra con esta cuestión’, es porque el hombre se ha dado cuenta de que no encontró ninguna felicidad y, al revés, se le produjo un vacío interior tremendo, porque somos seres humanos y no animales”, manifestó.

“Tú ves las primeras canciones y tú dices este gallo es un mujeriego de tomo y lomo, con todo lo que canta, claramente él se dedica a disfrutar de las mujeres”, añadió Adriasola, explicando que el cantante tuvo una evolución en su pensamiento.

Pese a su convicción, aseguró que nunca ha hablado con el guatemalteco. “Esto son como elucubraciones, pero de alguna manera uno puede tomar un ejemplo”, manifestó.

“Muchas de las personas que llegan a descubrir y experimentar esta vida de pareja y familia, lo viven y experimentan como un tesoro y no saben cómo transmitir lo bueno que es”, detalló la esposa del excandidato.