Aleuy a derecha por intento de frenar agenda legislativa: No deberían tener memoria corta

Jueves 04 enero de 2018 | Publicado a las 17:22 · Actualizado a las 17:38

El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, de visita en Iquique, se refirió a la polémica que se ha levantado en torno a los esfuerzos de la derecha para frenar la agenda legislativa del Gobierno en lo que resta de gestión.

“La derecha no debería tener una memoria corta. Ustedes deben recordar que el exministro Chadwick, en diciembre de 2013 -voy a leer textual para no ser acusado de que tergiverso las palabras de él-, dijo que no existía transición legislativa y pedía que no se generaran actitudes soberbias hasta el término del mandato del expresidente Piñera”, indicó.

“En la misma ocasión, el exministro de Desarrollo Social solicitaba que no se bloqueara la agenda legislativa, sobre todo una agenda que beneficiaba a los pobres. Entonces, yo creo que en política hay que ser coherente y no es bueno tener una memoria corta”, agregó.

El subsecretario del Interior, también se refirió a la salida del país de la Machi Francisca Linconao, acusando que fue el juzgado quien decidió las medidas cautelares, a pesar de la solicitud del Gobierno y de la Fiscalía de revisar estas antes del juicio, que quedó fijado para los próximos días de enero.

Aleuy se encuentra en Iquique liderando las tareas de coordinación del papa Francisco a la zona.