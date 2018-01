Cadem: Bachelet logra su aprobación más alta en comparación a 3 cierres de año anteriores

Martes 02 enero de 2018 | Publicado a las 10:24 · Actualizado a las 11:38

Según la última encuesta Cadem, la presidenta Michelle Bachelet logró su aprobación más alta en comparación a los tres cierres de año anteriores de su segundo mandato, es decir, 2016, 2015 y 2014; con un 39% de los encuestados valorando la forma en la cual la mandataria lleva adelante su gestión.

Quienes desaprueban su trabajo, en tanto, alcanzan un 46% de los entrevistados por el organismo. A lo anterior, se suman quienes no aprueban ni desaprueban, con un 12% de las respuestas; y un 3% que no sabe o no responde.

Durante el fin de año de 2016, la jefa de Estado alcanzó un 22% de aprobación. Para mismo periodo de 2015, Bachelet logró un 26%. Finalmente, para el cierre de año de su quinto año de gobierno, la exjefa de ONU Mujer se empinó por sobre los 38 puntos de aprobación.

En esta última medición, destacó el hecho que un 71% de quienes se consideran de izquierda tienen una opinión positiva de su administración, en contraste a los independientes, grupo en el cual marcó la cifra más baja, con un 34%.

Un 40% de los chilenos que vive en regiones tiene una opinión positiva de su gestión, sumado a sólo un 37% de aquellos que viven en la capital.

Atributos

Del universo de los encuestados, el atributo que más destacaron de Bachelet fue su carisma, con un 74%.

Luego vino el que conozca “las necesidades de las personas”, con un 57%; seguido de que “genera confianza”, con un 46%.

Entre los aspectos negativos de su persona, un 54% indicó que no cuenta ni con autoridad ni con liderazgo.

Bachelet también reprobó en la categoría de capacidad para solucionar problemas del país, con un 53% de respuestas negativas; además del 53% que afirmó que no cumple lo que promete.

Áreas de gestión

Dentro de 11 áreas de su gobierno, sólo dos tienen mayor porcentaje de aprobación que de desaprobación: relaciones internacionales, con un 58%; y cuidado del medio ambiente, con un 49%.

Las tres áreas peor calificadas por los encuestados de Cadem son lucha contra la delincuencia, con un 16%; el llamado “conflicto mapuche”, con un 15%; y la corrupción, con un 12%.