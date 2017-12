Pasajera acusa malos tratos de LAW en reclamo por devolución de pasaje por vuelo cancelado

Jueves 28 diciembre de 2017 | Publicado a las 17:47 · Actualizado a las 19:41

En octubre, Paula Fuentealba Chávez sufrió una segunda cancelación del vuelo que la llevaría desde Santiago a Concepción a ver a su familia. Con ese mal rato comenzaron los más de dos meses que lleva discutiendo contra Latin American Wings, LAW.

La primera acusación que Paula hace contra la aerolínea, es la de no dar un aviso previo de las cancelaciones. Según contó a BioBioChile, la pasajera advirtió por su cuenta los “inconvenientes” al ingresar al sitio web a ver el estado de sus reservas. La última, hecha para un fin de semana largo, en que sacar un nuevo pasaje de última hora es caro y difícil.

Aburrida del servicio de la compañía, Paula optó por la devolución de su dinero, $43.431, sin embargo, desde el 17 de octubre continúa esperando su pago. “Ya he enviado muchos correos, he llamado infinidad de veces y aún no me devuelven el dinero. Uno tiene la obligación de cumplir plazos y ellos se toman todo el tiempo del mundo”, aseguró.

Malos tratos

Más que el dinero, dice Paula, lo indignante ha sido el actuar del servicio al cliente de LAW. Según acusa, no sólo habría recibido exclusivamente “mentiras tipo” como respuesta, si no que asegura que ha debido escuchar malos tratos por exigir sus derechos.

“El documento está en firma, deja de molestar”, “Vaya a joder a Apoquindo #3076”, “No siga llamando”, “Espérate que te paguen y no molestes”, son parte de lo que afirma le han respondido en llamados telefónicos, de los que guarda hora y nombre de funcionario que la atendió -y colgó, en algunos casos-.

De todas formas, la pasajera reconoce que tampoco ha respondido en los mejores términos ante los malos tratos que dijo haber recibido.

Ahora, debido a todas las molestias, la usuaria evalúa llevar su queja al Sernac, cuando pudo haberse solucionado dos meses atrás. “No es una fortuna, pero es mi plata, mi esfuerzo, y así como a mí me tramitan y me mienten y no me la devuelven ¿A cuántas personas más le hacen lo mismo?”, se pregunta Paula.

BioBioChile se contactó con comunicaciones de LAW, desde donde comentaron esta tarde que la empresa se encuentra recabando antecedentes para dar una respuesta formal a las acusaciones de la pasajera.