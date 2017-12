Andrade (PS) "decepcionado" del Gobierno tras decisión de no apurar reforma a pensiones

Viernes 22 diciembre de 2017 | Publicado a las 23:56 · Actualizado a las 23:58

El diputado socialista, Osvaldo Andrade, dijo sentirse decepcionado del Gobierno, luego que el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, postergara la idea de reingresar la “suma urgencia” a los proyectos que reforman el sistema de pensiones.

Con fuertes críticas reaccionaron algunos parlamentarios oficialistas a las declaraciones del ministro Eyzaguirre respecto de la reforma previsional, al asegurar que los cambios se harán en el próximo Gobierno.

El diputado socialista, Osvaldo Andrade, dijo sentirse decepcionado del Ejecutivo y lo acusó de faltar a un compromiso contraído previo al envío del proyecto, en agosto pasado, para que el conjunto de iniciativas fueran aprobadas antes del fin del actual período legislativo.

Desde el Gobierno aseguraron que mantienen la convicción sobre esta reforma, que comprende la creación de un nuevo ahorro colectivo, aumenta la cobertura del sistema de pensiones y fortalece el pilar solidario.

El ministro de Hacienda, Nicolas Eyzaguirre, y la titular de Trabajo y Previsión Social, Alejandra Krauss, no descartaron reingresar suma urgencia al proyecto, aunque dijeron que eso recién sería discutido en un próximo comité político.

Además, llamaron a ser realistas ya que -según ellos- la reforma no será despachada en la actual administración.

No obstante, otra parte del oficialismo que aseguró comprender al Gobierno. En particular, el diputado del PPD, Cristián Campos, dijo que efectivamente el tiempo que resta del período legislativo no alcanza para aprobar la reforma que se mantiene en primer trámite constitucional.

Consignar que desde que el proyecto ingresó al Congreso, de forma constante se le ha ingresado suma urgencia, las cuales han ido renovándose.