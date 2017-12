Alberto Mayol llama a votar por Guillier y desnuda sus diferencias con el Frente Amplio

A través de una carta abierta, el precandidato presidencial Alberto Mayol entregó su apoyo a la candidatura de Alejandro Guillier en segunda vuelta y, al mismo tiempo, lanzó dardos contra la coalición que lo albergó: el Frente Amplio.

A su paso también criticó a Sebastián Piñera: “Compró Colo Colo, pero su amor era por la UC. Un día me tocó entrevistarlo en La Moneda y ese día jugaban ambos equipos. Le pregunté a cuál apoyaba para el clásico. Me dijo que ese día había apoyado a Católica porque estaba disputando el torneo. Es decir, cualquiera fuese el escenario, tenía un juego abierto para ganar o ganar. Esa es su mentalidad”, acusó.

En el texto cuestionó la indefinición del conglomerado frente a la disyuntiva de Guillier o Piñera. “Nuestra declaración dice ‘libertad de acción’ (o eso dicen que dice, porque no se entiende). Nuestra candidata dijo que ella votaría por Guillier, pero agregó que era algo personal, aunque estaba con el jefe de comando detrás de ella. Uno de los referentes de nuestra coalición, Gabriel Boric, dice que no basta estar en contra de Piñera o la derecha. Otro, Giorgio Jackson, no dice nada y todo indica que no dirá. No quieren pronunciarse y si lo hacen a favor, no quieren fotos. ¿No estamos comprando acciones para todos los resultados?“, se preguntó.

“¿De verdad creemos que Piñera será el mismo si tiene al lado a Macri en Argentina; a Temer en Brasil; a PPK en el Perú? Antes tuvo que navegar, ahora quiere ser la brújula de muchos barcos y, al fin, aumentar todavía más, fuera de las fronteras, su poder”, recalcó.

En esa línea, recalcó que -si bien regresó a la academia- el capital político que le dio la gente que lo apoyó implica un compromiso permanente.

“Piñera igual cobra el sueldo de expresidente, acumulando a la fecha más de $400 millones de pesos por ese factor y siendo el expresidente que más ha cobrado en gastos por ser expresidente. Él, que

promueve bajar “la grasa” del Estado, cobra ese dinero sin pudor alguno. Por esa indecencia, como una más de su enorme colección, es que no aceptaremos que gane el Leopardus guigna, que es su nombre técnico, aunque sea conocido como Sebastián Piñera Echenique”, arremetió.

Finalmente, entregó su apoyo de modo explícito: “No solo iré a votar por Alejandro Guillier, sino que convoco a los chilenos y chilenas a una reflexión: ¿de verdad queremos decirle a nuestros hijos, el día de mañana, que permitimos otro gobierno de Piñera? ¿De verdad creemos que es educar a nuestros hijos? ¿De verdad, tan abajo ha llegado nuestra fe en el ser humano como para llegar a votar por Piñera o para

permitir que su nombre ostente el mayor poder que hay en Chile?”, sostuvo.

