Las tajantes definiciones de Piñera y Guillier por matrimonio igualitario y el aborto

La noche de este lunes se desarrolló el último debate presidencial antes del balotaje del próximo 17 de diciembre, en donde se discutió el matrimonio igualitario y el aborto, donde tanto Sebastián Piñera como Alejandro Guillier, fueron enfáticos en sus puntos.

Fue quizá uno de los pocos momentos donde ambos mostraron y defendieron sus posturas de forma categórica, en un debate marcado por las fricciones entre los mismos candidatos y con los periodistas a cargo de las preguntas.

En el caso de Sebastián Piñera, la consultas apuntaron a su visión sobre el matrimonio igualitario, tomando el cuenta el apoyo del excandidato presidencial José Antonio Kast, quien ha sido un férreo opositor a la unión de personas del mismo sexo.

Al respecto, Piñera reiteró lo señalado en distintas oportunidades, en donde aseguró que “el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer”, apuntando a “perfeccionar” el Acuerdo de Unión Civil, impulsado durante su anterior administración.

Guillier, por su parte, descartó votar a favor del aborto libre, tal como lo proponen distintas organizaciones sociales.

“En los casos que establece la ley, estoy de acuerdo, pero no me parece que el aborto sea un método anticonceptivo aceptable y no votaría por eso”, sentenció.