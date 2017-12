Guillierismo sale a enfrentar las contradicciones entre el candidato y su jefe programático

Tras el último debate presidencial de cara a la segunda vuelta se evidenció aún más uno de los problemas del comando de Guillier: la falta de correlación entre el equipo técnico y el candidato en temas como la condonación de la deuda del CAE, donde han existido matices entre el jefe programático Osvaldo Rosales y Alejandro Guillier.

El primero ha señalado en reiteradas oportunidades que la condonación al 40% más vulnerable depende de ese factor socioeconómico, pero ayer lunes -en el debate- Guillier nuevamente aseguró que es para siempre y que esa fue una definición política del último tiempo.

Lee también: Guillier insiste en condonación del CAE “para siempre” para el 40% más vulnerable

¿Falta coordinación? ¿Le quitó el piso a su jefe programático? Su comando y los partidos que lo apoyan salieron a respaldar a su candidato. El presidente del PPD, Gonzalo Navarrete, dijo que si se entiende como una “quitada de piso” da lo mismo. Es el candidato el que tiene la última palabra.

En la misma línea se manifestó la senadora electa y una de las coordinadoras de la campaña, Yasna Provoste (DC), quien -además- salió nuevamente a cuestionar a Sebastián Piñera. Lo anterior, luego que el exmandatario emplazara a Guillier por estar “vendiendo humo” con su programa, ya que -según sus estimaciones- es mucho más caro de lo que el candidato oficialista sostiene.

Lee también: Piñera y su dura crítica al programa económico de Guillier: “Está vendiendo humo”

Provoste insistió en que quienes le han entregado esos datos al candidato de Chile Vamos son los mismos que guiaron las obras cuestionadas de su mandato.

Provoste, además, dijo que ahora sólo están concentrados en la campaña, a propósito de la situación interna de la Democracia Cristiana, en medio de la petición de expulsión contra Mariana Aylwin.

Lee también: Mariana Aylwin: “A los que apoyaron a Guillier en vez de Goic no les piden la expulsión”

Un asunto que abordó en los mismos términos la diputada comunista Camila Vallejo. “No nos corresponde meternos en asuntos internos de los partidos. La Democracia Cristiana vive su propio proceso, lo que fue la primera vuelta, el que no hayamos ido a primarias. Transversalmente lamentamos eso porque afectaba a la coalición, pero valoramos a aquellos que se han incorporado a esta propuesta de cambio y profundización de los cambios. Y seguiremos trabajando con los que estén disponibles”, remarcó.

Boric cuestiona ambigüedad respecto al CAE

Los integrantes del Frente amplio miraron con atención el debate de ayer lunes. El diputado Gabriel Boric acusó indefiniciones en temas como el CAE y llamó a la Nueva Mayoría a no confiarse sólo en que Sebastián Piñera es peor opción para asegurarse los votos de su bloque.

“Es una evidente contradicción más allá de las valoraciones personales que uno haga de ellos. Yo he señalado que nunca me ha convencido el argumento de solamente el mal menor. No basta y no puede haber una tranquilidad del comando de Guillier”, planteó.

Dicha falta de sintonía no sólo se refleja en el CAE sino también en el área económica. Por ejemplo, el economista del comando de Guillier, Luis Eduardo Escobar, señaló en una entrevista expresamente que no estaba de acuerdo con el fin de las AFP, tras los cual parte del equipo del candidato oficialista debió salir a contradecir su postura.

Un escenario que revela que no existe una sola visión y que será la propia carta oficialista la que tendrá que tomar las definiciones.